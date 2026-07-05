Joseph Oughourlian a tenu à clarifier sa position sur son avenir à la tête du RC Lens.

Depuis son arrivée à la tête du RC Lens, Joseph Oughourlian a profondément transformé le club. Entre stabilité financière, montée en puissance sportive et retour au premier plan en Ligue 1, l’homme d’affaires a installé Lens dans une nouvelle dimension. Mais comme souvent dans le football moderne, la question de son avenir revient régulièrement.

Oughourlian scelle son avenir au RC Lens

Lors d’un échange avec un journaliste dans le documentaire « Charbonneurs », une interrogation claire lui est posée : « Tout le monde est d’accord du fait qu’un jour tu partiras de Lens ? » La réponse de Joseph Oughourlian ne laisse place à aucune interprétation.

« Ça, c’est ce que tout le monde disait le jour où je suis arrivé donc… Ça va faire dix ans que je suis dans le club. Moi, je n’ai pas de nécessité de vendre ce club. Justement parce que ce n’est pas la propriété d’un fonds. C’est la propriété de Joseph Oughourlian », a-t-il répondu. Un message fort, presque politique, qui confirme son implication durable dans le projet lensois.

Un propriétaire attaché à son projet

Au-delà de la formule, le dirigeant insiste sur un point essentiel : le RC Lens n’est pas un actif financier comme un autre. Pour lui, le club représente un projet personnel, construit dans la durée, loin des logiques de revente rapide souvent observées dans le football européen. Cette stabilité est d’ailleurs l’un des piliers de la réussite actuelle du club, qui continue de s’installer durablement parmi les équipes ambitieuses de Ligue 1.

Sportivement, le RC Lens reste dans une dynamique positive, avec une volonté affirmée de continuer à performer malgré les départs et les ajustements de l’effectif. L’objectif reste clair : conserver une identité forte tout en restant compétitif au plus haut niveau. Et avec un propriétaire qui affiche une telle sérénité, le projet artésien semble encore avoir de beaux jours devant lui.