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FRANCE

RC Lens : Auxerre arrive lancé malgré un été de grands changements

Par Wladimir DELCROS - 18 Août 2026, 16:23
RC Lens : Auxerre arrive lancé malgré un été de grands changements

Pour la reprise de la Ligue 1, le RC Lens accueille samedi une équipe auxerroise profondément remaniée. Désormais dirigée par Will Still, l’AJA a toutefois terminé sa préparation par un succès convaincant en Allemagne.

Will Still retrouve déjà le RC Lens

L’AJ Auxerre a repris l’entraînement le 9 juillet, quatre jours avant les Sang et Or. Après quatre saisons sous les ordres de Christophe Pélissier, le club bourguignon a confié son équipe professionnelle à Will Still, bien connu à Lens pour y avoir officié.

Le technicien revient donc rapidement à Bollaert dans la peau d’un adversaire. Cette première journée rappellera également de bons souvenirs au Racing, qui avait notamment validé son maintien face à Auxerre lors d’une précédente confrontation entre les deux clubs.

Un effectif auxerrois largement renouvelé

L’intersaison a été particulièrement animée dans l’Yonne. Donovan Léon, Gideon Mensah, Sékou Mara et Lassine Sinayoko, acteurs importants du maintien la saison passée, ne sont plus là. Pour compenser ces départs, l’AJA a notamment attiré Paul Nardi, Romain Faivre, Danny Namaso et Rémy Labeau-Lascary.

Ce dernier a été prêté par le RC Lens et retrouvera donc immédiatement son club propriétaire. Dans le même temps, le Racing continue d’avancer sur ses propres dossiers, Martin Adeline figurant bien parmi ses cibles.

Une victoire au Werder pour finir

Comme le rappelle Lensois.com dans son bilan de l’été auxerrois, l’AJA a disputé cinq rencontres amicales. Son bilan s’élève à deux victoires, deux matchs nuls et une défaite.

Battu par Orléans (1-2), Auxerre a ensuite partagé les points avec Sochaux et Troyes sur le même score (1-1). Les joueurs de Will Still ont surtout achevé leur préparation sur une bonne note en s’imposant face au Werder Brême (1-0). Un dernier signal positif avant leur déplacement à Bollaert.

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