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ASSE : des renforts en cascade avant Rodez ! 

Par Bastien Aubert - 5 Oct 2026, 13:00
Ian Cathro (ASSE)

Privé de nombreux joueurs internationaux partis en sélection, l’ASSE va les retrouver progressivement en début de semaine. 

L’ASSE va progressivement retrouver des couleurs. Privé de nombreux éléments partis rejoindre leurs sélections respectives, Ian Cathro va pouvoir compter sur plusieurs retours dès ce début de semaine.

Cathro va récupérer du beau monde à l’ASSE 

Selon Evect, Nadir El Jamali, Irvin Cardona, Augustine Boakye et Mamour Ndiaye font notamment partie des premiers internationaux à rentrer dans le Forez. Leur retour est attendu au plus tard mardi à l’entraînement du côté de L’Étrat. Certains pourraient même réintégrer le groupe dès lundi, à l’image de Nadir El Jamali, qui a disputé son dernier match avec sa sélection samedi.

Tous les internationaux stéphanois ne seront toutefois pas de retour aussi rapidement. Ian Cathro devra encore patienter pour récupérer Ben Old, Kévin Pedro, Aron Csongvai, Zuriko Davitashvili, Adam Baallal, Tamar Svetlin et Sohaib Naïr. Ces derniers ont encore des rencontres à disputer lundi ou mardi avec leur sélection. Une contrainte qui oblige forcément le staff stéphanois à adapter sa préparation avant la prochaine échéance.

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Les derniers retours mardi ?

Pour certains joueurs de l’ASSE, l’attente prendra même fin très tard. Tamar Svetlin et Sohaib Naïr disputeront notamment leur dernier match mardi soir. Adam Baallal sera également concerné par cette dernière vague de retours. Ces trois joueurs devraient donc être les derniers internationaux à retrouver Saint-Étienne. Ian Cathro pourra ensuite récupérer quasiment l’ensemble de son groupe et préparer dans de meilleures conditions le rendez-vous face à Rodez.

Cette vague de retours constitue forcément une bonne nouvelle pour l’ASSE. Après avoir dû travailler avec un effectif largement amputé pendant la trêve, Cathro va enfin pouvoir réunir ses troupes. Le timing restera toutefois serré pour les joueurs qui rentreront les derniers. Entre les déplacements, les matchs internationaux et la récupération, le staff devra rapidement gérer les états de forme de chacun. Mais avant Rodez, une chose est certaine : l’ASSE récupère progressivement ses forces vives.

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