Alors que Chico Lamba pourrait quitter l’ASSE dès cet hiver, les supporters stéphanois ont donné leur avis sur l’avenir du défenseur portugais.

L’avenir de Chico Lamba à l’AS Saint-Étienne pourrait s’écrire loin du Forez dès le prochain mercato hivernal. Comme l’ont révélé ce mercredi nos confrères de Peuple Vert, le défenseur central portugais, arrivé à l’ASSE avec de grandes ambitions, pourrait faire ses valises en janvier prochain. Freiné par les blessures et en difficulté depuis son arrivée chez les Verts, l’ancien joueur du Sporting Portugal n’a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues cette saison, dont seulement 80 minutes en Ligue 2. Désormais relégué au quatrième rang dans la hiérarchie des défenseurs centraux de Ian Cathro, Chico Lamba aurait également vu sa valeur marchande chuter à 2,5 millions d’euros, selon Datascout, alors que Saint-Étienne avait déboursé près de 6 millions d’euros pour le recruter. Face à cette situation, un prêt ou même un transfert définitif pourrait être envisagé cet hiver afin de permettre au joueur de retrouver du temps de jeu et de relancer sa carrière.

Les supporters de l’ASSE plutôt opposés au départ de Lamba !

Mais cette perspective ne fait pas l’unanimité chez les supporters stéphanois, bien au contraire. En témoigne notre sondage réalisé sur le compte X de But! ASSE. À la question « Pour ou contre un départ de Chico Lamba cet hiver ? », 59,5 % des votants ont répondu « contre », tandis que 40,5 % se sont prononcés « pour ». Une majorité des participants souhaite donc voir le défenseur portugais poursuivre son aventure sous le maillot de l’ASSE, malgré ses difficultés et son faible temps de jeu depuis le début de la saison. Avec près de six votants sur dix opposés à son départ, les supporters interrogés semblent privilégier la patience plutôt qu’une séparation dès janvier.

Ce résultat témoigne d’une certaine confiance des supporters stéphanois envers Chico Lamba, dont le potentiel reste à confirmer sous les couleurs stéphanoises. À seulement 23 ans, le défenseur central dispose encore d’une marge de progression et pourrait profiter de la seconde partie de saison pour tenter de retrouver une place dans la rotation de Ian Cathro. Reste néanmoins à savoir si l’ASSE privilégiera cette option ou décidera de lui offrir davantage de temps de jeu ailleurs, notamment par l’intermédiaire d’un prêt. Une vente pourrait également être étudiée, même si elle risquerait d’entraîner une perte financière importante pour le club forézien. Pour l’heure, aucune décision définitive n’aurait été prise concernant l’avenir du Portugais, sous contrat jusqu’en juin 2029.