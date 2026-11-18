Il y a un an, l’ASSE abordait le 8e tour de Coupe de France avec l’insouciance d’un club lancé vers la Ligue 1, portée par l’excitation d’un rendez-vous régional et la promesse de lendemains qui chantent. Douze mois plus tard, la réalité du terrain et des coulisses rappelle que le rêve, à Saint-Étienne, se heurte souvent à la dureté du quotidien.

Un an en arrière : l’illusion de jours heureux

Le 18 novembre 2025, les supporters des Verts vibraient à l’idée d’une Coupe de France aux airs de fête populaire. L’ASSE, alors en Ligue 2 mais promise à un retour rapide dans l’élite, s’apprêtait à défier Écotay-Moingt dans un Chaudron qui devait retrouver son âme. L’entraîneur adverse, Éric Cognet, laissait déjà planer la magie d’un moment historique pour ses joueurs amateurs, prêts à affronter le club phare de leur enfance sur la pelouse mythique de Geoffroy-Guichard. L’histoire semblait écrite : Sainté allait s’offrir une qualification tranquille, le rêve amateur s’arrêterait là, et les Verts fileraient vers les 32es au bras des clubs de Ligue 1. On évoquait déjà la perspective de chocs contre les grands noms, dans une dynamique où même la Coupe paraissait une formalité de plus sur le chemin de la reconquête. Les promesses de la nouvelle direction, l’enthousiasme du peuple vert, tout concourait à ce que le club respire la confiance retrouvée.

Douze mois plus tard : entre désillusions et doutes persistants

Mais un an plus tard, l’ambiance a bien changé du côté de l’ASSE. Certes, la qualification en Coupe de France est toujours là, mais elle s’arrache dans la douleur face à Rumilly-Vallières, au bout d’une prestation laborieuse. Le souffle populaire s’est estompé, remplacé par l’inquiétude devant le manque d’inspiration de l’équipe et la difficulté des jeunes recrues à franchir le cap. La politique de post-formation, portée à bout de bras par Kilmer Sports Ventures, ne convainc plus : entre blessures, prestations timides et investissements qui tournent au casse-tête, les promesses d’un renouveau vert peinent à se matérialiser. Les grands espoirs, à l’image de Chico Lamba, sont déjà évoqués sur le départ, symbole d’une greffe qui n’a pas pris. Même la perspective d’un propriétaire ambitieux comme Larry Tanenbaum ne suffit pas à faire oublier la gestion délicate de l’effectif ou la crainte d’une nouvelle désillusion sportive. Ce flashback, c’est le miroir d’un club qui, il y a un an, pensait avoir retrouvé l’élan des grandes épopées, mais qui, douze mois plus tard, mesure combien la magie reste fragile à Saint-Étienne. La Coupe faisait rêver, aujourd’hui elle sert surtout de révélateur des doutes qui traversent le Forez.