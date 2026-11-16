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Stade Rennais Mercato : Nordin de retour à l’ASSE, le couperet est tombé

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Arnaud Nordin (Stade Rennais)

Arnaud Nordin (Stade Rennais)© Daniel Derajinski / Icon Sport

Les supporters de l’ASSE ont livré leur verdict au sujet d’un possible retour d’Arnaud Nordin (Stade Rennais, 28 ans) chez les Verts au mercato hivernal.

Un éventuel retour d’Arnaud Nordin à l’ASSE ne laisse pas les supporters stéphanois indifférents. Alors que la piste d’un prêt de l’ailier du Stade Rennais lors du mercato hivernal a été évoquée par Peuple Vert ces derniers jours, les avis sont loin d’être unanimes dans le Forez.

Le retour de Nordin divise les supporters de l’ASSE

Formé chez les Verts, l’attaquant de 28 ans connaît parfaitement le club et son environnement. Un profil qui pourrait séduire une partie des supporters, notamment dans l’optique de renforcer le secteur offensif durant le mercato hivernal.

Face à cette possibilité, But a lancé un sondage avec une question directe : « Arnaud Nordin prêté en janvier, vous valideriez ? » Les résultats sont particulièrement serrés et montrent que le retour de l’ancien Stéphanois ne fait absolument pas l’unanimité. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

  • Oui : 49,2 %
  • Non : 50,8 %

L’écart est donc infime : seulement 1,6 point sépare les deux camps. Une courte majorité des participants se prononce contre un retour d’Arnaud Nordin dans le Forez, tandis que près d’un supporter sur deux accueillerait favorablement cette éventualité.

Le mercato hivernal sera tendu au Stade Rennais

Ce résultat traduit surtout les interrogations autour de l’intérêt sportif d’une telle opération. Si certains voient en Nordin une opportunité intéressante grâce à sa connaissance de l’ASSE, d’autres ne semblent pas convaincus par la pertinence de son retour.Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer qu’un retour d’Arnaud Nordin est imminent. La possibilité d’un prêt reste une piste évoquée dans la presse, et plusieurs éléments devront être réunis pour qu’elle puisse aboutir.

Une chose est certaine : les supporters stéphanois ne sont pas totalement convaincus. Avec 50,8 % de votes défavorables, le sondage de But! révèle une légère préférence pour un autre choix offensif. Reste à savoir si les dirigeants de l’ASSE partageront cette prudence ou s’ils décideront de tenter le pari des retrouvailles avec un ancien de la maison verte.

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