Rumilly-ASSE (1-2) : Bernauer pousse un coup de gueule après la qualification des Verts !

L’ASSE s’est laborieusement qualifiée pour le 8e tour de la Coupe de France ce dimanche à Annecy, en venant à bout de Rumilly-Vallières (1-2). Menés au score, les Verts ont renversé la situation grâce à Ben Old et Joao Ferreira. Mais cette qualification arrachée dans la douleur n’a pas du tout satisfait Maxime Bernauer, particulièrement remonté après la rencontre.

L’essentiel est assuré, mais que ce fut compliqué ! Opposée à une formation de Rumilly-Vallières pensionnaire de National 1, l’ASSE a longtemps été méconnaissable ce dimanche à Annecy. Bousculés dans l’engagement, imprécis techniquement et incapables d’imposer leur jeu, les hommes de Ian Cathro ont dû attendre d’être menés pour enfin réagir. Une prestation bien décevante pour une équipe qui ambitionne de retrouver la Ligue 1 en fin de saison.

Privé de plusieurs internationaux, Cathro avait choisi de faire tourner son effectif en lançant notamment plusieurs jeunes et des joueurs habituellement remplaçants. Mais ses choix n’ont guère porté leurs fruits. Face à des Haut-Savoyards entreprenants, les Stéphanois ont livré une première période particulièrement insipide, sans parvenir à se créer de véritables occasions.

Les Verts ont attendu d’être menés pour réagir

Au retour des vestiaires, la situation a même empiré. Après un tir de Martin-Pichon sur le poteau (52e), Rumilly a logiquement ouvert le score à la 58e minute, sur un but contre son camp de Kasia, mis sous pression par Said.

Il a fallu ce coup de semonce pour réveiller les Verts. L’entrée de Jakob Breum à la 62e minute a apporté davantage de créativité et de mouvement. Ben Old a égalisé d’une frappe puissante du droit à la 69e minute, avant de se muer en passeur décisif pour Joao Ferreira, auteur du but de la victoire de la tête deux minutes plus tard (1-2).

Mais Rumilly n’a jamais renoncé, Fouley passant tout près de l’égalisation à la 85e minute. L’ASSE s’en est finalement sortie, sans gloire.

Bernauer : « Il n’y a pas de quoi fanfaronner »

Au coup de sifflet final, Maxime Bernauer n’a pas cherché à masquer sa frustration. Au micro de TL7 et TV8 Mont-Blanc, le défenseur stéphanois a livré une analyse particulièrement sévère de la prestation de son équipe.

« On n’a pas abordé le match comme il fallait. On n’a pas su se le rendre facile. Heureusement qu’on a réagi après leur but. Bravo à Rumilly, ils ont fait un meilleur match que nous. Il n’y a pas de quoi fanfaronner. »

Des mots forts, qui en disent long sur la déception du joueur. Car au-delà des difficultés rencontrées dans le jeu, c’est surtout l’attitude de ses partenaires qui l’a agacé.

« Au niveau des attitudes, ce n’est pas normal de s’être autant fait bouffer dans les duels. On ne peut pas être fiers de notre match mais on est contents d’être passés. »

Un avertissement avant le retour à la Ligue 2

Bernauer a également tenu à rappeler les priorités de l’ASSE : « Il va falloir se remettre au travail, se reconcentrer sur la Ligue 2. »

Le message est clair. Si les Verts ont évité une élimination qui aurait fait désordre, leur prestation pose question. Face à une équipe évoluant deux divisions plus bas, ils ont manqué d’agressivité, de maîtrise et d’inspiration pendant plus d’une heure.

Cette rencontre aura également montré les limites de certains remplaçants et jeunes joueurs, qui n’ont pas vraiment profité de l’occasion pour bousculer la hiérarchie.

L’ASSE poursuit donc son aventure en Coupe de France, mais elle devra montrer un tout autre visage pour conserver sa place de leader en Ligue 2 et atteindre son objectif de montée. Bernauer a eu le mérite de mettre les pieds dans le plat. Cette qualification ne doit surtout pas masquer les insuffisances affichées à Annecy.