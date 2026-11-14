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ASSE : les Verts ont battu un énorme record… grâce au FC Nantes

Par William Tertrin2 min de lecture

Le 24 octobre dernier, la réception du FC Nantes a permis au Musée des Verts de franchir un cap historique avec 974 visiteurs accueillis en une seule journée.

L’ASSE peut se réjouir : le Chaudron n’a pas été le seul à faire le plein lors de la réception du FC Nantes (1-0). Le Musée des Verts a lui aussi connu une journée exceptionnelle, au point de battre son record historique de fréquentation sur une seule journée.

Le samedi 24 octobre, à l’occasion de cette affiche de Ligue 2 entre deux clubs historiques du football français, pas moins de 974 personnes ont poussé les portes du musée stéphanois. Un chiffre qui frôle la barre symbolique des 1 000 visiteurs et constitue un nouveau record pour l’établissement, selon les informations du Progrès.

ASSE-Nantes, une affiche qui attire les foules

Cet engouement n’est pas vraiment une surprise. La rencontre entre Saint-Étienne et Nantes avait suscité une forte attente chez les supporters. Plus de 37 000 places avaient été vendues et Geoffroy-Guichard affichait complet pour ce rendez-vous programmé le samedi soir.

Mais l’attraction ne se limitait pas aux tribunes. De nombreux supporters ont profité de leur venue dans le Forez pour découvrir ou redécouvrir l’histoire de l’AS Saint-Étienne. Entre les collections permanentes, les expositions et les visites du stade Geoffroy-Guichard, le Musée des Verts est devenu un passage incontournable pour les amoureux du club.

Un succès qui récompense le travail des équipes

Derrière ce record se cache également une importante organisation. Accueillir près de 1 000 personnes en une journée nécessite une logistique conséquente, avec des visites qui s’enchaînent au musée, dans les tribunes et autour de la pelouse.

Les salariés et bénévoles du Musée des Verts ont ainsi été particulièrement sollicités pour absorber cet afflux de visiteurs. Une performance symbolique pour cette institution stéphanoise, qui confirme son attractivité bien au-delà des frontières de la Loire.

Le FC Nantes aura donc, indirectement, contribué à écrire une nouvelle page de l’histoire du Musée des Verts. Et cette fois, le record est tombé en dehors du terrain !

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