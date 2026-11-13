ASSE : Séville ruiné, Stassin de retour plus tôt que prévu ?

Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final.

En proie à des difficultés financières sans précédent, le Séville FC pourrait reconsidérer certains de ses actifs… dont Lucas Stassin (ASSE, 21 ans) ?

Le prêt de Lucas Stassin à Séville pourrait prendre une tournure inattendue. Alors que l’attaquant belge a quitté l’ASSE l’été dernier avec une option d’achat fixée à 25 millions d’euros, la situation financière du club andalou suscite de sérieuses inquiétudes.

Séville accumule près de 250 millions d’euros de pertes en six ans

Le constat dressé par le quotidien espagnol AS est particulièrement préoccupant. Le média madrilène révèle que le Séville FC a enregistré 27,4 millions d’euros de pertes supplémentaires lors de l’exercice 2025-2026. Sur les six dernières saisons, le club andalou aurait ainsi accumulé près de 250 millions d’euros de pertes. Malgré plusieurs années d’efforts pour retrouver l’équilibre budgétaire, la situation reste donc très fragile. Les dirigeants doivent poursuivre la réduction des dépenses et trouver de nouvelles ressources. Une vente du club ou une augmentation de capital figureraient parmi les pistes envisagées pour améliorer la situation.

Le quotidien espagnol évoque également le poids des financements obtenus auprès de Goldman Sachs et de CVC. Ces mécanismes ont permis au club de disposer de liquidités, mais ils impliquent aussi des engagements financiers à honorer. Le Séville FC doit donc trouver des solutions durables pour éviter que ses difficultés ne s’aggravent. Attention toutefois à ne pas confondre pertes cumulées et liquidation imminente : malgré l’ampleur des chiffres, le club n’est pas officiellement placé en procédure de dissolution.

L’option à 25 millions d’euros pour Stassin fragilisée ?

Cette situation concerne directement l’ASSE. Le 1er septembre dernier, les Verts ont officialisé le prêt de Lucas Stassin au Séville FC, avec une option d’achat non obligatoire fixée à 25 millions d’euros. L’opération comprenait également un prêt payant de 2,5 millions d’euros, tandis que l’attaquant belge avait prolongé son contrat dans le Forez jusqu’en juin 2029. Sur le papier, cette opération pouvait représenter une très belle rentrée d’argent pour Saint-Étienne. Mais pour conserver définitivement l’avant-centre, les Andalous devront sortir une somme importante dans un contexte économique déjà très compliqué. Avec près de 250 millions d’euros de pertes cumulées, il paraît difficile d’imaginer Séville dépenser 25 millions d’euros sans une amélioration significative de ses finances. La levée de l’option semble donc sérieusement compromise à ce stade, même si aucune décision officielle n’a été prise.

Pour les supporters stéphanois, la question est désormais de savoir si Lucas Stassin pourrait retrouver le Forez plus tôt que prévu. Le scénario d’un retour devient crédible si Séville renonce à lever son option d’achat. Mais cela ne signifie pas que le joueur va revenir dès cet hiver. Le prêt concerne la saison 2026-2027 et l’option doit permettre au club espagnol de décider de son avenir en fin de saison. En l’absence d’accord pour mettre fin au prêt de manière anticipée, Stassin reste donc un joueur de Séville jusqu’au terme prévu de l’opération.

L’ASSE conserve néanmoins une position intéressante : son ancien attaquant est toujours sous contrat jusqu’en 2029. Si les Andalous ne peuvent pas financer son transfert définitif, les Verts pourraient récupérer un joueur qui connaît déjà le club et qui avait inscrit 23 buts en 66 rencontres sous le maillot stéphanois. Le dossier est donc loin d’être refermé. La crise financière du Séville FC pourrait contrarier les ambitions espagnoles, mais aussi modifier les plans de l’ASSE pour la suite. Pour l’instant, un retour anticipé de Lucas Stassin reste une hypothèse : le premier enjeu sera de savoir si le club andalou sera en mesure de conserver le buteur belge jusqu’au bout de son prêt, puis de financer son transfert définitif.