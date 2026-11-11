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ASSE Mercato : coup de théâtre pour Pierre Ekwah !

Par Laurent Hess2 min de lecture
Pierre Ekwah (Auxerre)

Alors que son avenir à l’AJ Auxerre semblait sérieusement compromis, Pierre Ekwah vient peut-être de relancer son aventure bourguignonne. Très peu utilisé depuis son arrivée en provenance de l’ASSE, le milieu de terrain a créé la surprise en étant titularisé face au Paris FC. Et sa prestation pourrait bien changer la donne !

Décidément, le feuilleton Pierre Ekwah n’est pas près de se terminer ! Après un été particulièrement agité à Saint-Étienne, le milieu de terrain de 24 ans espérait retrouver du temps de jeu et de la confiance en rejoignant l’AJ Auxerre. Mais depuis son prêt avec option d’achat, officialisé le 26 août dernier, l’ancien joueur de Sunderland accumulait les désillusions.

Avant la dernière journée, son bilan était particulièrement maigre : cinq apparitions en Ligue 1, toutes comme remplaçant, pour seulement 52 minutes disputées. Pire, Will Still ne l’avait même pas convoqué pour le déplacement à Strasbourg. De quoi alimenter les interrogations sur son avenir.

Auxerre envisageait déjà de s’en séparer !

Selon les informations de Justin Favre, du site Foot en France, le staff auxerrois ne serait pas convaincu par Ekwah. Au point que l’AJA envisagerait déjà de mettre un terme à son prêt lors du mercato hivernal !

Une perspective qui compliquerait sérieusement la situation du joueur. Car toujours selon cette source, l’ASSE n’aurait aucune intention de le récupérer. Après son refus de poursuivre l’aventure stéphanoise en Ligue 2, Ekwah ne ferait plus partie des plans des dirigeants foréziens.

Auxerre pourrait donc se retrouver avec un joueur dont elle ne voudrait plus, mais qu’elle ne pourrait pas forcément renvoyer aussi facilement dans le Forez. Un dossier particulièrement délicat à gérer.

Ekwah a peut-être tout changé !

Mais voilà qu’un rebondissement inattendu vient redistribuer les cartes ! À la surprise générale, Will Still a décidé d’offrir à Ekwah sa première titularisation sous le maillot auxerrois lors de la réception du Paris FC.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le milieu de terrain a su saisir sa chance ! Malgré la défaite de l’AJA, l’ancien Stéphanois a livré une prestation encourageante, affichant des qualités qui avaient jusqu’ici bien du mal à s’exprimer.

De quoi faire réfléchir son entraîneur ? C’est évidemment trop tôt pour l’affirmer. Mais cette première titularisation pourrait constituer un véritable déclic pour un joueur en manque cruel de confiance et de rythme.

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