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ASSE Mercato : Cathro met déjà un stop à un 9 qui déménage

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Ian Cathro (ASSE)
Jauge mercatoPiste sérieuse2/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

Si l’ASSE pourrait miser sur deux recrues au mercato hivernal, un profil est déjà écarté en attaque.

L’ASSE prépare déjà son mercato hivernal. Malgré une première partie de saison encourageante et une place de leader en Ligue 2, les dirigeants stéphanois pourraient apporter quelques retouches à l’effectif de Ian Cathro en janvier.

L’ASSE veut davantage de présence dans la surface

Deux postes sont notamment évoqués : celui de latéral gauche et celui d’avant-centre. Selon Peuple Vert, le recrutement d’un attaquant pourrait revenir sur la table cet hiver. L’idée serait d’offrir davantage de solutions au technicien écossais, notamment dans la surface adverse. Car si le duo composé de Thierno Ballo et Irvin Cardona donne satisfaction, les alternatives ne présentent pas toutes les mêmes garanties.

Le départ de Lucas Stassin n’aurait pas été totalement compensé durant le dernier mercato estival. L’ASSE pourrait donc chercher un nouvel avant-centre capable d’apporter du poids dans les derniers mètres et de représenter une menace supplémentaire pour les défenses adverses.

Le besoin ne serait pas nécessairement celui d’un attaquant supplémentaire pour empiler les joueurs. Il s’agirait plutôt de trouver un profil complémentaire, capable d’offrir une solution différente à Ian Cathro lorsque son équipe rencontre des difficultés pour concrétiser ses occasions.

Un pur pivot ne correspond pas aux idées de Ian Cathro

Attention toutefois : tous les profils ne seraient pas les bienvenus dans le Forez. Peuple Vert estime notamment qu’un avant-centre au profil de pur pivot serait à écarter. Ce type d’attaquant, davantage utilisé comme point d’appui et cible dans le jeu direct, ne correspondrait pas aux principes de jeu de Ian Cathro.

L’entraîneur écossais privilégierait ainsi un joueur capable de s’intégrer dans une animation offensive plus mobile, sans sacrifier la présence dans la surface. Le défi sera donc de trouver le bon équilibre entre puissance, disponibilité dans les déplacements et capacité à peser devant le but. L’attaque n’est pas le seul chantier évoqué. Le poste de latéral gauche pourrait également faire l’objet d’un renfort, alors que Ben Old n’aurait pas totalement convaincu dans ce rôle. Le club aurait déjà observé plusieurs profils pour anticiper cette éventualité.

Rien n’est encore acté pour janvier, mais les réflexions sont lancées. L’ASSE veut se donner les moyens de poursuivre sa course à la montée en Ligue 1. Et Ian Cathro semble avoir une exigence claire : les prochaines recrues devront avant tout correspondre à son projet de jeu. Pas question de recruter un buteur simplement pour son gabarit.

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