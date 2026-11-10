ASSE : un petit scandale a gâché la victoire des Verts contre Laval 

La victoire de l’ASSE contre le Stade Lavallois (2-0) laisse un goût amer aux supporters des Verts.

L’ASSE a gagné mais certains supporters ont trouvé de quoi s’énerver. Face à Laval, les hommes d’Ian Cathro ont décroché une victoire importante sur le score de 2-0. Un résultat positif qui aurait dû permettre aux Verts de savourer pleinement leur soirée.

Ballo, le piège se referme encore

Pourtant, un sujet a rapidement pris le dessus dans les discussions : le comportement offensif de Thierno Ballo. L’attaquant de l’ASSE a multiplié les situations de hors-jeu, au point de provoquer une véritable frustration dans les tribunes et sur les réseaux sociaux. Pour une partie du public stéphanois, ces erreurs de placement ne sont plus de simples maladresses. Elles deviennent un problème récurrent qui pénalise directement les offensives de l’équipe.

Ce qui agace particulièrement les supporters de l’ASSE, c’est la répétition de ces situations. Car ce n’est pas la première fois cette saison que Ballo se retrouve pris au piège du hors-jeu. Face à Laval, ses appels et son positionnement ont une nouvelle fois fait débat. Notre correspondant à Saint-Étienne, Laurent Hess, lui a d’ailleurs attribué la note de 4. Une évaluation qui traduit les difficultés rencontrées par le joueur au cours de cette rencontre.

Sur les réseaux sociaux, la frustration n’a pas tardé à s’exprimer. Dylan Dusard n’a notamment pas mâché ses mots : « Combien ce soir encore ? C’est honteux d’être si peu discipliné. Le nombre de contre-attaques tuées dans l’œuf par son positionnement ou ses appels, au secours. » Une réaction particulièrement sévère, mais qui illustre l’exaspération d’une partie du public vert.

Un problème qui commence à devenir récurrent à l’ASSE

Au-delà de cette rencontre contre Laval, c’est surtout la répétition des mêmes erreurs qui inquiète. Dans un championnat où chaque occasion peut peser lourd, le timing des appels et la capacité à jouer à la limite du dernier défenseur sont essentiels. Être régulièrement signalé hors-jeu peut casser le rythme d’une attaque, annihiler une contre-attaque et empêcher une équipe de profiter des espaces laissés par son adversaire.

Pour Ballo, le défi est donc clairement identifié : améliorer sa lecture du jeu et ajuster ses déplacements pour devenir davantage un atout qu’une source de frustration. Le paradoxe est là : l’ASSE a remporté les trois points, mais une partie des discussions tourne autour d’un joueur et de ses insuffisances. Le succès 2-0 contre Laval reste évidemment une bonne opération sportive, mais cette prestation rappelle que tout n’est pas encore réglé dans le jeu stéphanois.

Ballo va désormais devoir apprendre de ses erreurs et répondre sur le terrain. Car si les supporters de l’ASSE peuvent accepter des erreurs ponctuelles, ils risquent de perdre patience si les mêmes problèmes se répètent.