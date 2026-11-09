ASSE, FC Nantes : l’IA revoit son classement de Ligue 2, un incroyable retournement se profile !

Après douze journées de Ligue 2, la course à la montée pourrait encore réserver d’énormes surprises ! Si l’ASSE semble avoir toutes les cartes en main pour retrouver l’élite, Montpellier et Reims pourraient bousculer la hiérarchie. Mais la plus grosse surprise pourrait venir du FC Nantes, actuellement 14e, qui possède encore les moyens de réaliser une remontée spectaculaire au classement. Voici notre projection de la fin de saison !

Et si le classement actuel de Ligue 2 était encore très loin de refléter la hiérarchie définitive ? Après douze journées, l’ASSE fait la course en tête avec 28 points, devant Nancy (25 points) et Montpellier (24 points). Une domination qui confirme les ambitions des Verts, grands favoris pour retrouver la Ligue 1. Mais derrière, la concurrence reste particulièrement ouverte. Reims, quatrième, dispose d’un effectif capable de viser beaucoup plus haut, tandis que Nancy pourrait avoir du mal à maintenir son rythme actuel sur toute une saison. Sans oublier le FC Nantes, dont la victoire à Pau (2-0) pourrait marquer le début d’un véritable renouveau. Dans notre projection de fin de saison, plusieurs bouleversements majeurs sont ainsi envisageables.

L’ASSE championne, le FC Nantes réalise une remontée spectaculaire !

Premier enseignement de notre scénario : l’ASSE devrait conserver son fauteuil de leader jusqu’au bout ! Avec neuf victoires en douze rencontres, la meilleure attaque du championnat et un effectif particulièrement riche pour la Ligue 2, les hommes de Ian Cathro disposent d’une marge importante sur leurs concurrents. Si quelques passages à vide restent possibles, notamment en raison des blessures et de la pression liée à la montée, les Verts semblent suffisamment armés pour tenir la distance. Nous les imaginons terminer champions avec 72 points, devant Montpellier.

Car le MHSC pourrait bien être l’un des grands gagnants de la deuxième partie de saison. Actuellement troisième, le club héraultais possède un équilibre collectif intéressant et une défense solide. Avec davantage de régularité et quelques ajustements hivernaux, Montpellier aurait les moyens de dépasser Nancy et d’accrocher la deuxième place, synonyme de montée directe. Même constat pour Reims, dont le potentiel offensif laisse entrevoir une belle marge de progression. Les Rémois pourraient terminer troisièmes, juste devant Nancy, qui risque de payer son manque de profondeur d’effectif sur la durée.

Mais la surprise la plus spectaculaire pourrait venir du FC Nantes ! Seulement 14es avec 12 points, les Canaris ont évidemment pris beaucoup de retard sur les premières places. Pourtant, leur victoire sur la pelouse de Pau pourrait servir de déclic. Grégory Poirier dispose encore de leviers pour relancer son équipe, notamment en s’appuyant davantage sur les jeunes du centre de formation. Et avec un mercato hivernal intelligent, Nantes pourrait retrouver une tout autre dynamique.

Dans notre scénario, les Nantais réaliseraient une deuxième partie de saison exceptionnelle pour terminer cinquièmes avec 57 points, une place synonyme de participation aux barrages d’accession. Un pari ambitieux, qui supposerait une transformation radicale des résultats : après seulement trois victoires lors des douze premières journées, les Canaris devraient retrouver une régularité digne des meilleures équipes du championnat. Mais sur le papier, le potentiel d’un club comme Nantes reste supérieur à ce que son classement actuel laisse penser.

Derrière ce quatuor, Metz pourrait également refaire son retard et venir titiller les places de barragiste. À l’inverse, Pau, malgré son excellent début de saison, pourrait progressivement rentrer dans le rang, tout comme Dijon. En bas de tableau, Grenoble et Laval semblent particulièrement menacés, tandis que Rodez pourrait également connaître une deuxième partie de saison compliquée.

Bien évidemment, cette projection reste un scénario et non une certitude. Mais elle illustre une réalité : avec encore 22 journées à disputer, le championnat est loin d’avoir livré son verdict. Si l’ASSE semble avoir pris une sérieuse option sur la montée, le FC Nantes pourrait bien devenir l’un des grands animateurs de la deuxième partie de saison. À condition de ne plus perdre de temps !