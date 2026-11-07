ASSE : le futur serial buteur des Verts a encore frappé !

La réserve de l’ASSE a renversé Cannet-Rocheville (2-1) grâce à un doublé de Lamine Sonko, auteur d’une fin de match exceptionnelle.

La réserve de l’ASSE peut remercier son homme providentiel ! Alors que les hommes de Sylvain Gibert étaient menés au score à cinq minutes du terme, Lamine Sonko a sorti le grand jeu pour offrir une victoire précieuse aux Stéphanois (2-1).

Lamine Sonko, le héros de l’ASSE

Les Verts avaient pourtant connu une après-midi compliquée face à Cannet-Rocheville. Après une première période sans but, malgré une belle occasion d’Étienne Mendy à la 38e minute, les Stéphanois ont été surpris au retour des vestiaires.

À la 57e minute, une perte de balle a permis aux locaux d’ouvrir le score face à Alexis Colombet (1-0). L’ASSE a ensuite poussé pour revenir. À la 66e minute, un superbe mouvement collectif aurait pu permettre à Mendy d’égaliser, mais sa reprise au second poteau a fui le cadre.

Il a finalement fallu attendre les dernières minutes pour voir les Verts renverser la situation. Entré en jeu, Lamine Sonko a d’abord égalisé à cinq minutes du terme d’une superbe réalisation, avant de récidiver dans le temps additionnel ! Un doublé décisif qui permet à la réserve stéphanoise de repartir avec les trois points. Sonko confirme ainsi qu’il faudra suivre de près son évolution sous le maillot vert.

L’ASSE poursuit sa remontée

Cette victoire permet aux joueurs de Sylvain Gibert de poursuivre leur bonne dynamique et d’enchaîner un troisième succès consécutif. Replacée à la cinquième position du championnat, la réserve stéphanoise continue de regarder vers le haut du classement et le trio de tête.

Les Verts auront désormais une semaine sans compétition officielle avant de retrouver le championnat le dimanche 22 novembre, à L’Étrat, face au SBFC.

Un rendez-vous où Lamine Sonko sera forcément attendu après des performances qui ne cessent d’impressionner avec la réserve.