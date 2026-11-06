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ASSE : nouveau coup dur pour Stassin, les Verts explosent de rire !

Par William Tertrin2 min de lecture
Lucas Stassin (ASSE)

Malgré son départ de l’ASSE et son arrivée en Espagne, Lucas Stassin n’a toujours pas convaincu Mark van Bommel de le rappeler chez les Diables Rouges pour la trêve internationale de novembre.

L’espoir était pourtant bien réel. Après avoir quitté l’ASSE pour rejoindre le FC Séville, Lucas Stassin pensait avoir franchi un cap important dans sa carrière internationale. Mais le verdict est tombé ce vendredi : l’attaquant belge ne figure pas dans la liste des 26 joueurs retenus par Mark van Bommel pour les prochaines rencontres de la Belgique.

La Ligue 2 n’était donc pas la seule explication ?

La situation a de quoi faire sourire du côté de Saint-Étienne. Lorsqu’il évoluait encore sous le maillot des Verts, Stassin avait lui-même reconnu que son passage en Ligue 2 constituait un frein à ses ambitions internationales. « Je n’avais donc pas grand-chose à revendiquer par rapport à mes concurrents », expliquait-il récemment au sujet de sa non-sélection pour la Coupe du monde.

Son départ en Liga devait justement changer la donne. Dans un entretien accordé à la presse belge, l’ancien Stéphanois expliquait avoir désormais davantage d’arguments pour prétendre à une place chez les Diables Rouges. Il avait également révélé que le staff médical de la sélection avait pris de ses nouvelles après sa blessure aux adducteurs. Mais le changement de championnat n’a visiblement pas suffi.

Stassin recalé, Cuypers lui passe devant

Pour les rencontres face à la Turquie, le 12 novembre, puis contre l’Italie, le 15 novembre, Mark van Bommel a notamment choisi Hugo Cuypers. L’attaquant de Monterrey fait partie des nouvelles têtes de cette sélection belge, alors que Lucas Stassin reste à quai.

Un choix qui ne manque pas de relancer les interrogations autour de l’ancien buteur de l’ASSE. Revenu progressivement après sa blessure, il affiche un bilan d’un but et d’une passe décisive en six rencontres de Liga.

Du côté de Saint-Étienne, cette nouvelle absence a donc une saveur particulière. Ceux qui pensaient que la Ligue 2 était le principal obstacle à son ascension internationale ont désormais un nouvel argument. Pour Lucas Stassin, le changement d’air n’a pas encore produit l’effet espéré !

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