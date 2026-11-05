ASSE : nouveau coup de massue pour Larsonneur ! 

Blessé et absent jusqu’à nouvel ordre dans les buts de l’ASSE, Gautier Larsonneur (29 ans) a pris un autre coup derrière la tête dont il se serait bien passé.

La piètre dernière sortie de l’ASSE à Guingamp a relancé le débat autour du poste de gardien. La prestation de Mamour Ndiaye n’a pas totalement convaincu et a même provoqué quelques interrogations dans les rangs des supporters. Certains auraient visiblement préféré pouvoir compter sur leur titulaire habituel, Gautier Larsonneur, dans une rencontre où la sérénité défensive était particulièrement attendue.

Les supporters de l’ASSE ne regrettent pas Larsonneur !

Dans ce contexte, But! a décidé de donner la parole aux supporters à travers un sondage particulièrement révélateur : « Regrettez-vous déjà l’absence de Gautier Larsonneur ? » Une question simple, mais dont les réponses apportent un éclairage intéressant sur la perception actuelle du gardien stéphanois et sur la confiance accordée à son remplaçant.Les résultats du sondage sont assez clairs : seuls 31,6 % des participants ont répondu par l’affirmative. À l’inverse, une large majorité de 68,4 % a choisi de répondre « Non ».

Un écart significatif qui constitue forcément un petit coup dur pour le gardien des Verts. Alors que son indisponibilité aurait pu provoquer une vague d’inquiétude chez les supporters, les résultats montrent que ces derniers ne semblent pas particulièrement alarmés par son absence. Plus de deux votants sur trois estiment donc, à ce stade, que le départ temporaire de Larsonneur des cages ne représente pas un problème majeur.

Ndiaye sous pression mais pas forcément condamné

Il convient toutefois de ne pas tirer de conclusions définitives de cette consultation. Un sondage en ligne ne représente pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters de l’ASSE et les résultats peuvent évoluer en fonction des prochaines prestations de l’équipe. Mais le chiffre de 68,4 % reste suffisamment important pour attirer l’attention. La prestation de Ndiaye à Guingamp a pourtant laissé quelques observateurs sur leur faim. L’ASSE a besoin de stabilité dans tous les secteurs du jeu et le poste de dernier rempart ne fait pas exception.

Pour autant, les résultats du sondage suggèrent que les supporters de l’ASSE ne considèrent pas automatiquement le retour de Larsonneur comme une urgence absolue. Une partie importante d’entre eux semble prête à laisser sa chance à Ndiaye, malgré les interrogations suscitées par sa dernière apparition. Cette confiance pourrait constituer un encouragement pour le jeune gardien, qui sait néanmoins qu’il devra rapidement répondre présent pour s’installer durablement dans la hiérarchie. Dès samedi contre Laval à Geoffroy-Guichard (20h).