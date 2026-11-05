ASSE Mercato : un nouveau gardien menace déjà Ndiaye et Larsonneur en janvier ! 

La prestation peu rassurante de Mamour Ndiaye à Guingamp et l’absence de Gautier Larsonneur pourraient pousser l’ASSE à recruter un nouveau gardien au mercato hivernal.

La défaite à Guingamp (0-3) a relancé les interrogations autour du poste de gardien à l’ASSE. Jusqu’ici, Mamour Ndiaye avait plutôt bien profité de l’absence de Gautier Larsonneur.

Ndiaye a manqué son rendez-vous à Guingamp

Le jeune portier sénégalais avait notamment livré une prestation convaincante contre le FC Nantes (1-0), après avoir également participé à la victoire face au Red Star. Mais le déplacement à Guingamp a marqué un coup d’arrêt. Dans une rencontre où l’ensemble de l’équipe stéphanoise a sombré, Ndiaye n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Sa prestation a suscité des interrogations, alors que cette période d’intérim représentait une occasion importante de gagner des points auprès du staff et des dirigeants. Pour autant, il serait prématuré de condamner le gardien sur cette seule rencontre. À seulement 20 ans, il reste un joueur en développement et l’ASSE conserve de la confiance en son potentiel.

L‘ASSE en réflexion sur un nouveau gardien ?

Le problème, c’est que Gautier Larsonneur ne devrait pas retrouver immédiatement sa place. Le club a officialisé une entorse isolée du genou droit, qui impose au portier une période de soins avant de commencer sa reprise spécifique. Son indisponibilité doit durer plusieurs semaines, sans date précise de retour annoncée par l’ASSE. Ndiaye aura donc encore du temps pour se racheter et montrer qu’il peut assurer l’intérim.

Mais les dirigeants stéphanois doivent aussi anticiper les prochains mois, notamment dans l’hypothèse d’une montée en Ligue 1. Le niveau d’exigence pourrait alors être différent et le poste de gardien constituer un dossier important du prochain mercato. C’est dans ce contexte que Livefoot évoque la possibilité de recruter un portier d’envergure dès janvier. Le média rapporte que la réflexion reste ouverte pour le mercato hivernal, avec l’idée de renforcer un poste stratégique en vue d’éventuelles ambitions dans l’élite.

Ndiaye et Larsonneur sous la menace d’un renfort ?

Attention toutefois : aucun recrutement n’est acté et aucune piste précise n’a été annoncée. L’ASSE n’a pas communiqué sur une volonté de remplacer l’un de ses gardiens. Le club reste même confiant envers les qualités de Mamour Ndiaye, qui dispose encore de plusieurs rencontres pour convaincre. La situation pourrait donc évoluer en fonction de ses prochaines prestations et du calendrier de reprise de Larsonneur.

Si le Sénégalais retrouve le niveau affiché lors de ses premières sorties, les dirigeants auront moins de raisons de bouleverser leur hiérarchie. À l’inverse, de nouvelles difficultés pourraient renforcer l’idée d’un renfort expérimenté. Le mercato de janvier pourrait ainsi devenir un rendez-vous important pour les gardiens stéphanois. Mais, pour l’heure, Mamour Ndiaye conserve une vraie carte à jouer : il lui reste plusieurs occasions de faire oublier son naufrage à Guingamp.