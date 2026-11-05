À LA UNE · ASSE
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
ASSE : Cathro annonce un petit miracle avant Laval !
ASSE – Laval : deux absents de taille à Geoffroy-Guichard
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
ASSE Mercato : un nouveau gardien menace déjà Ndiaye et Larsonneur en janvier ! 
ASSE : un attaquant en feu frappe à la porte de Ian Cathro !
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
ASSE : Kilmer a pris une décision radicale après les sanctions contre le Kop Nord 
ASSE : Stassin égratigne Kilmer Sports et acte déjà son transfert à Séville ! 
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
ASSE – Laval : une nouvelle grande annonce est tombée avant le match !
ASSE : la sanction est tombée contre les Magic Fans, elle est lourde !
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 
ASSE Mercato : un premier verdict est tombé pour Cameron Archer !
ASSE : les bonnes nouvelles s’enchaînent avant Laval 
INFO BUT!OM : CMA CGM sort du silence et dément le rachat de ce club historique 

om

PSG

ol

asse

FC NANTES

RC LENS

STADE RENNAIS

losc

REAL MADRID

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE Mercato : un nouveau gardien menace déjà Ndiaye et Larsonneur en janvier ! 

Par Bastien Aubert2 min de lecture
Mamour Ndiaye (ASSE)
Jauge mercatoRumeur1/5
  1. Rumeur
  2. Piste
  3. Négociations
  4. Accord
  5. Officiel

Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur.

Comment lire la jauge ?
  • 1Rumeur — rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.
  • 2Piste — piste crédible, les échanges existent mais tout est encore loin d'être bouclé.
  • 3Négociations — négociations actives, le transfert prend forme mais peut encore capoter.
  • 4Accord — accord trouvé, seuls les derniers détails administratifs peuvent encore bloquer.
  • 5Officiel — transfert acté et officialisé, aucun retour en arrière possible.

La prestation peu rassurante de Mamour Ndiaye à Guingamp et l’absence de Gautier Larsonneur pourraient pousser l’ASSE à recruter un nouveau gardien au mercato hivernal.

La défaite à Guingamp (0-3) a relancé les interrogations autour du poste de gardien à l’ASSE. Jusqu’ici, Mamour Ndiaye avait plutôt bien profité de l’absence de Gautier Larsonneur.

Ndiaye a manqué son rendez-vous à Guingamp

Le jeune portier sénégalais avait notamment livré une prestation convaincante contre le FC Nantes (1-0), après avoir également participé à la victoire face au Red Star. Mais le déplacement à Guingamp a marqué un coup d’arrêt. Dans une rencontre où l’ensemble de l’équipe stéphanoise a sombré, Ndiaye n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu.

Sa prestation a suscité des interrogations, alors que cette période d’intérim représentait une occasion importante de gagner des points auprès du staff et des dirigeants. Pour autant, il serait prématuré de condamner le gardien sur cette seule rencontre. À seulement 20 ans, il reste un joueur en développement et l’ASSE conserve de la confiance en son potentiel.

L‘ASSE en réflexion sur un nouveau gardien ?

Le problème, c’est que Gautier Larsonneur ne devrait pas retrouver immédiatement sa place. Le club a officialisé une entorse isolée du genou droit, qui impose au portier une période de soins avant de commencer sa reprise spécifique. Son indisponibilité doit durer plusieurs semaines, sans date précise de retour annoncée par l’ASSE. Ndiaye aura donc encore du temps pour se racheter et montrer qu’il peut assurer l’intérim.

Mais les dirigeants stéphanois doivent aussi anticiper les prochains mois, notamment dans l’hypothèse d’une montée en Ligue 1. Le niveau d’exigence pourrait alors être différent et le poste de gardien constituer un dossier important du prochain mercato. C’est dans ce contexte que Livefoot évoque la possibilité de recruter un portier d’envergure dès janvier. Le média rapporte que la réflexion reste ouverte pour le mercato hivernal, avec l’idée de renforcer un poste stratégique en vue d’éventuelles ambitions dans l’élite.

Ndiaye et Larsonneur sous la menace d’un renfort ?

Attention toutefois : aucun recrutement n’est acté et aucune piste précise n’a été annoncée. L’ASSE n’a pas communiqué sur une volonté de remplacer l’un de ses gardiens. Le club reste même confiant envers les qualités de Mamour Ndiaye, qui dispose encore de plusieurs rencontres pour convaincre. La situation pourrait donc évoluer en fonction de ses prochaines prestations et du calendrier de reprise de Larsonneur.

Si le Sénégalais retrouve le niveau affiché lors de ses premières sorties, les dirigeants auront moins de raisons de bouleverser leur hiérarchie. À l’inverse, de nouvelles difficultés pourraient renforcer l’idée d’un renfort expérimenté. Le mercato de janvier pourrait ainsi devenir un rendez-vous important pour les gardiens stéphanois. Mais, pour l’heure, Mamour Ndiaye conserve une vraie carte à jouer : il lui reste plusieurs occasions de faire oublier son naufrage à Guingamp.

But! Pro Votre talent mérite d'être vu par les supporters de l'ASSE 438 000 supporters nous suivent · article profil publié sur le site + relais sur nos pages de clubs.
Découvrir l'offre →
ASSE
Recommandé pour les supporters de l'ASSE
Les Verts lisent aussi

Actu foot ASSE : les infos les plus chaudes

Vidéos ASSE : toutes les infos foot