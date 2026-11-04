Ancien défenseur du LOSC, Mathieu Debuchy (41 ans) n’a pas hésité à fêter la victoire des Dogues dans le derby contre le RC Lens samedi à Lille (1-0).

Le derby du Nord a laissé des traces au RC Lens. Battus sur la pelouse de Lille samedi (0-1), les Sang et Or ont vu leurs rivaux s’imposer grâce à un but inscrit par Olivier Giroud dans les derniers instants de la rencontre. Une victoire forcément savoureuse pour les supporters lillois, mais aussi pour certains anciens joueurs du club.

Debuchy célèbre le héros du derby du Nord

Matthieu Debuchy n’a d’ailleurs pas caché son bonheur. L’ancien latéral droit, passé par le LOSC, l’ASSE et l’équipe de France, a partagé un moment de célébration sur son compte Instagram. À ses côtés : Olivier Giroud, celui-là même qui venait de faire basculer le derby.

Sur la publication diffusée sur Instagram, on peut voir Debuchy trinquer avec son fidèle ami Giroud. L’ancien défenseur a accompagné cette photo d’une légende qui ne laisse guère de doute sur son état d’esprit : « Faut bien fêter le derby non?! 🔴⚪️ Éternel OG ». Une manière de savourer la victoire lilloise et de rendre hommage à l’attaquant, qui a offert trois points précieux aux Dogues face à leur rival historique.

Un clin d’œil qui risque de piquer le RC Lens

Pour les supporters lensois, cette célébration intervient au lendemain d’une défaite particulièrement frustrante. Alors que le derby semblait se diriger vers un match nul, Olivier Giroud a finalement trouvé la faille dans les derniers instants.

La publication de Debuchy ajoute donc une petite dose de chambrage à la rivalité régionale. Ancien joueur de Lille, mais aussi passé par Saint-Étienne, le latéral n’a visiblement rien perdu de son attachement aux Dogues. Et après un derby remporté sur le fil, les Lillois ont manifestement quelques raisons supplémentaires de prolonger la fête… sur le dos du RC Lens.