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ASSE : double coup dur pour les Verts avant Laval ! 

Par Bastien Aubert - 3 Nov 2026, 07:20
Ian Cathro (ASSE)

Avant la réception de Laval (samedi, 20h), l’ASSE a reçu deux mauvaises nouvelles venues de ses concurrents immédiats de Ligue 2.

Avant de recevoir Laval samedi à 20h, l’ASSE a suivi avec attention les dernières rencontres de la 11e journée de Ligue 2. Et les résultats de lundi soir ne font pas les affaires des Verts : Reims et Nancy ont tous les deux réalisé une bonne opération au classement.

Les concurrents de L2 grignotent sur l’ASSE

Cinquième avant cette rencontre, le Stade de Reims accueillait Sochaux, qui avait entre-temps glissé à la treizième place. Les Rémois n’ont pas laissé passer l’occasion de prendre des points précieux dans la course à la montée. Grâce à deux buts inscrits en début de match, Reims s’est imposé 2-0. Un succès qui permet au club champenois de grimper à la quatrième place du classement, à seulement quatre points de l’ASSE.

L’autre résultat marquant de la soirée concerne Nancy. En déplacement chez le Red Star, sixième avant le coup d’envoi, l’ASNL a signé une victoire spectaculaire sur le score de 4-1. Cette performance permet aux Nancéiens de monter sur le podium. Ils occupent désormais la troisième place, à seulement trois longueurs des Stéphanois.

Les Verts attendus au tournant contre Laval

Ces deux résultats resserrent encore la concurrence autour de l’ASSE. Le Stade de Reims revient à quatre points et Nancy à trois unités, tandis que les autres prétendants restent également à surveiller puisque le Montpellier HSC est encore plus pressant…

Les hommes de l’ASSE auront donc une réponse à apporter samedi soir à Geoffroy-Guichard face à Laval. Une victoire permettrait aux Verts de conserver leur avance sur deux concurrents directs et d’aborder la suite du championnat avec davantage de sérénité.

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