ASSE : Pascal Dupraz rêve d’un retour fracassant dans un club historique

Sans club depuis son départ de Dijon en 2023, Pascal Dupraz n’a visiblement pas dit son dernier mot. L’ancien entraîneur de l’ASSE rêve de retrouver un banc et a une idée très précise de sa prochaine destination : le Sporting Club de Toulon. À 64 ans, le technicien haut-savoyard se dit prêt à relever un défi inattendu pour ramener un monument du football français vers les sommets.

Pascal Dupraz est loin d’en avoir terminé avec le football ! Passé notamment par Toulouse, Caen et l’AS Saint-Étienne, l’entraîneur de 64 ans attend toujours de retrouver un nouveau projet depuis sa dernière expérience à Dijon, en 2023. Mais contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, l’ancien coach des Verts ne recherche pas nécessairement un poste dans l’élite.

Installé désormais à La Cadière-d’Azur, entre Toulon et La Ciotat, Dupraz regarde avec beaucoup d’intérêt la situation d’un club historique du football français : le Sporting Club de Toulon. Une formation aujourd’hui éloignée du monde professionnel, mais qui conserve un passé prestigieux et un véritable potentiel populaire.

Et l’ancien Stéphanois n’a pas hésité à faire connaître publiquement son intérêt.

Dupraz se propose ouvertement au Sporting Toulon !

Dans un entretien accordé à Nice-Matin, Pascal Dupraz a adressé un message particulièrement clair aux dirigeants toulonnais.

« Je ne comprends pas comment le Sporting ne m’appelle pas », a-t-il lancé, avant de mettre en avant son expérience dans la construction de projets sportifs.

Le technicien estime posséder les compétences nécessaires pour participer à la reconstruction du club varois. Surtout, il assure ne pas faire de son retour dans le football professionnel une condition indispensable.

« Mais je m’en fous de ça. Ma passion, elle, est intacte », a-t-il notamment expliqué.

Un discours qui tranche avec l’image de pompier de service longtemps associée à Dupraz, notamment lors de ses passages à Toulouse et à Saint-Étienne. Cette fois, l’ancien entraîneur des Verts aimerait s’inscrire dans la durée et participer à la renaissance d’une institution.

Pour convaincre, il évoque son expérience à Évian Thonon Gaillard, qu’il avait accompagné dans son ascension jusqu’en Ligue 1. À ses yeux, Toulon possède même des arguments supplémentaires : une histoire, une grande ville et des supporters passionnés.

Un nouveau défi pour l’ancien entraîneur de l’ASSE ?

Le Sporting Toulon a effectivement tout d’un géant endormi. Avec douze saisons passées dans l’élite et deux demi-finales de Coupe de France, en 1963 et 1984, le club azur et or appartient à l’histoire du football français.

Mais les dernières décennies ont été beaucoup plus compliquées. Désormais pensionnaire de National 2, Toulon tente de retrouver progressivement son lustre d’antan.

Après avoir flirté avec la relégation la saison dernière, le Sporting réalise un début d’exercice 2026-2027 plus encourageant et occupe actuellement la quatrième place de son groupe, derrière notamment le Nîmes Olympique.

Reste que l’appel du pied de Pascal Dupraz n’a, pour le moment, pas reçu de réponse. Aucune discussion concrète entre les deux parties n’a été annoncée.

Pour l’ancien entraîneur de l’ASSE, qui n’avait pas réussi à sauver les Verts de la relégation en 2022, ce projet représenterait une occasion de montrer une autre facette de ses compétences. Non plus celle d’un entraîneur appelé dans l’urgence, mais celle d’un bâtisseur capable de redonner vie à un club historique.

À 64 ans, Pascal Dupraz semble en tout cas avoir retrouvé une ambition bien précise. Reste désormais à savoir si les dirigeants toulonnais seront sensibles à sa candidature spontanée.