OM : nouveau coup de théâtre pour la vente du club !

De nouvelles précisions sont tombées sur les intentions de Frank McCourt concernant l’arrivée de nouveaux investisseurs à l’OM.

Comme révélé par Jean-François Pérès dans une vidéo de La Tribune Olympienne, l’Olympique de Marseille serait à la recherche de nouveaux investisseurs au Moyen-Orient, notamment en Arabie saoudite, avec l’espoir de boucler une opération avant son prochain passage devant la DNCG. Quelques jours après ces révélations, le responsable des sports du Journal du Dimanche (JDD), média réputé proche du propriétaire de l’OM, Frank McCourt, a apporté de nouvelles précisions ce lundi sur les intentions de l’homme d’affaires américain concernant l’avenir du club phocéen.

McCourt cherche bien de nouveaux partenaires stratégiques

Dans les colonnes du JDD, un cadre de l’OM a ainsi confirmé la volonté de Frank McCourt de s’entourer de nouveaux partenaires pour accompagner le développement du club marseillais. « Frank McCourt cherche juste le ou les meilleurs partenaires stratégiques pour permettre à l’OM de franchir de nouveaux caps. Il faut comprendre que cela peut prendre du temps. » Une déclaration qui vient donner du crédit aux récentes informations concernant la recherche d’investisseurs, tout en laissant planer le doute sur la nature exacte de l’opération envisagée par le propriétaire américain.

Une arrivée de nouveaux investisseurs plutôt qu’une vente de l’OM ?

Ces nouvelles précisions semblent donc davantage orienter vers une ouverture du capital de l’Olympique de Marseille à de nouveaux investisseurs plutôt que vers une vente totale du club. Propriétaire de l’OM depuis octobre 2016, Frank McCourt chercherait ainsi à renforcer les moyens financiers du club phocéen pour lui permettre de franchir un nouveau cap, aussi bien sur le plan sportif qu’économique. Reste désormais à savoir si ces discussions pourront aboutir avant le prochain passage de l’OM devant la DNCG, comme initialement espéré, ou si les supporters marseillais devront encore patienter plusieurs mois avant de voir arriver de nouveaux partenaires financiers.