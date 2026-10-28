Vente OM : McCourt cherche un investisseur saoudien, Saadé également évoqué !

Du nouveau dans le dossier de la vente de l’OM ! Alors que Frank McCourt cherche activement à renforcer les finances du club phocéen, plusieurs pistes seraient étudiées pour accueillir de nouveaux investisseurs. Parmi elles, celle d’une entreprise locale soutenue par des capitaux saoudiens. Mais un autre nom revient également avec insistance dans les discussions : Rodolphe Saadé, le puissant patron de CMA CGM. Et selon le journaliste Jean-François Pérès, une annonce pourrait intervenir avant le prochain passage devant la DNCG !

Et si l’Olympique de Marseille s’apprêtait à vivre un tournant majeur dans son histoire ? Depuis plusieurs mois, les rumeurs autour de l’avenir de Frank McCourt alimentent les débats. Mais contrairement aux nombreuses spéculations sur une vente totale du club, le propriétaire américain privilégierait désormais une autre stratégie : faire entrer de nouveaux investisseurs au capital de l’OM.

Une opération qui pourrait permettre au club de retrouver une marge de manœuvre financière, alors que les contraintes économiques ont fortement pesé sur le dernier mercato marseillais.

Et les choses pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines ! Selon les informations évoquées par Jean-François Pérès, journaliste au Journal du Dimanche, lors d’un échange avec La Tribune Olympienne, la direction travaille activement pour trouver des partenaires avant son prochain rendez-vous avec la DNCG.

Vente OM : McCourt explore la piste saoudienne, un nouveau projet se dessine !

C’est une piste qui risque de faire énormément parler à Marseille. Alors que les rumeurs d’un rachat de l’OM par des investisseurs saoudiens circulent depuis plusieurs années, le dossier pourrait désormais prendre une autre tournure.

L’hypothèse d’une entrée au capital d’une entreprise locale, qui bénéficierait du soutien de fonds saoudiens, a notamment été évoquée. Un montage qui permettrait à Frank McCourt de conserver le contrôle de l’Olympique de Marseille tout en s’appuyant sur de nouvelles ressources financières.

Pour le propriétaire américain, l’objectif serait clair : ne plus assumer seul le poids financier du club et trouver des partenaires suffisamment solides pour accompagner son développement à long terme.

Mais attention, aucune identité d’investisseur ni aucun accord définitif n’ont été confirmés à ce stade. La piste saoudienne reste donc une possibilité parmi d’autres.

Une chose semble néanmoins se préciser : McCourt ne chercherait pas à vendre l’OM, mais plutôt à ouvrir son capital à des actionnaires minoritaires.

OM : Rodolphe Saadé et CMA CGM, la piste qui pourrait tout changer !

Et si la solution venait finalement de Marseille ?

Dans son analyse, Jean-François Pérès a également évoqué une autre possibilité particulièrement séduisante : celle d’un rapprochement capitalistique avec CMA CGM, le géant mondial du transport maritime dirigé par Rodolphe Saadé.

« Je ne vois pas McCourt vendre le club à moyen terme, mais plutôt accueillir des investisseurs. S’appuyer par exemple sur la CMA CGM qui va peut-être partir à l’assaut des droits TV », a expliqué le journaliste, en précisant qu’il s’agissait d’une réflexion personnelle.

Un scénario qui ne manquerait pas de séduire une partie des supporters olympiens. Déjà partenaire majeur de l’OM, CMA CGM dispose d’une puissance économique considérable et d’un ancrage historique dans la cité phocéenne.

La perspective d’une implication plus importante de Rodolphe Saadé pourrait donc représenter une option intéressante pour le développement du club.

Mais il ne s’agit pour l’instant que d’une hypothèse avancée par Jean-François Pérès, et non de discussions officiellement confirmées entre Frank McCourt et CMA CGM concernant une entrée au capital.

Le journaliste estime néanmoins que le propriétaire américain pourrait chercher à s’appuyer sur plusieurs partenaires stratégiques pour redonner de l’ambition à l’Olympique de Marseille.

❗️L’OM travaille sur la recherche d’un nouvel actionnaire, en ayant en ligne de mire les prochaines échéances DNCG.



Des contacts ont été établis, et la piste d’une entrée au capital d’une entreprise locale aidée par des fonds saoudiens a notamment été évoquée.



[🥇@jfperes via… — Massilia Zone (@MassiliaZone) October 27, 2026

OM : une grande annonce avant le passage devant la DNCG ?

Le calendrier pourrait également jouer un rôle important dans ce dossier.

Selon Jean-François Pérès, l’OM aimerait réaliser une avancée majeure avant son prochain passage devant la Direction nationale du contrôle de gestion, attendu entre fin novembre et début décembre.

« L’OM espère pouvoir annoncer une bonne nouvelle d’ici le passage devant la DNCG. Cela travaille beaucoup en ce sens, même si cela ne veut pas dire que quoi que ce soit se fera », a rapporté le journaliste.

Une déclaration qui confirme l’importance de cette échéance dans la réflexion financière du club.

Après un mercato estival particulièrement calme, marqué par l’absence de recrues et une volonté affichée de réduire les dépenses, Marseille doit désormais trouver de nouveaux leviers économiques pour continuer à rivaliser avec les meilleures équipes françaises.

L’arrivée d’un investisseur minoritaire pourrait permettre de renforcer les fonds propres du club et d’accompagner son projet sportif sans dépendre uniquement des apports personnels de Frank McCourt.

Reste à savoir si les discussions pourront aboutir suffisamment rapidement pour rassurer les instances financières.

Vente OM : McCourt ne veut pas quitter Marseille sans avoir gagné !

Mais pourquoi Frank McCourt s’accroche-t-il autant à l’OM malgré les difficultés financières ?

Pour Jean-François Pérès, la réponse est avant tout liée à l’attachement personnel du propriétaire américain à son projet marseillais.

« Il vivrait comme un échec que l’aventure s’arrête maintenant », estime le journaliste.

Une analyse qui rejoint les dernières prises de parole de Stéphane Richard, président de l’Olympique de Marseille, qui avait déjà expliqué que McCourt ne souhaitait pas vendre le club, mais plutôt s’entourer de nouveaux partenaires pour poursuivre sa reconstruction.

Le Bostonien voudrait donc continuer à écrire son histoire à Marseille, avec l’ambition de ramener l’OM vers les sommets et de décrocher enfin un trophée majeur.

Pour y parvenir, l’arrivée de capitaux extérieurs pourrait devenir un élément essentiel de sa stratégie.

Entre la piste d’investisseurs soutenus par des fonds saoudiens, l’hypothèse Rodolphe Saadé et l’échéance de la DNCG, les prochaines semaines s’annoncent décisives pour l’avenir de l’OM. Une chose est sûre : Frank McCourt semble bien décidé à trouver des partenaires puissants pour relancer son projet, sans pour autant abandonner les commandes du club phocéen !