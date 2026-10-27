La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Auteur d’un début de saison décevant sous le maillot de l’OM, Faris Moumbagna (26 ans) sera placé sur le marché des transferts en janvier 2027.

L’OM poursuit son travail de restructuration. Après avoir remanié son effectif lors du dernier mercato estival, le club phocéen s’attaque désormais aux éléments qui ne donnent pas satisfaction. Dans cette optique, Faris Moumbagna devrait être concerné par un possible départ cet hiver.

Un remplaçant nommé Valero ?

L’attaquant camerounais de 26 ans, arrivé à l’OM en provenance de Bodø/Glimt en janvier 2024, n’a pas convaincu depuis le début de la saison. Selon L’Équipe, information que But! est en mesure de confirmer, la direction olympienne cherchera une porte de sortie pour son avant-centre. Son absence du groupe lors de la défaite contre le Sturm Graz (0-1) en Ligue Europa a envoyé un premier signal sur sa situation, avant un deuxième face au Havre (4-3). Un dernier pourrait arriver avec la signature en vue du premier contrat pro d’Antoine Valero, considéré en interne comme son remplaçant numérique à moyen terme.

Pour l’OM, l’objectif serait de trouver une solution permettant de réorganiser son secteur offensif et de libérer une place dans l’effectif. Le mercato de janvier pourrait ainsi constituer une occasion de tourner la page. Deux scénarios se dessineraient pour l’avenir de l’attaquant camerounais. Selon nos informations, le premier consisterait à lui trouver un nouveau club dans le cadre d’un prêt, une formule déjà utilisée avec Cremonese la saison dernière.

Un nouveau prêt ou une vente à prix réduit pour Moumbagna ?

Cette option permettrait à Moumbagna de retrouver du temps de jeu dans un nouvel environnement, tandis que l’OM pourrait espérer relancer sa valeur marchande avant une éventuelle vente définitive à l’été 2027. L’autre possibilité serait de négocier un transfert dès janvier. Dans ce cas, les dirigeants de l’OM pourraient être contraints de revoir leurs exigences financières à la baisse par rapport à l’investissement initial réalisé pour attirer le joueur.

Recruté en provenance de Bodø/Glimt en janvier 2024, Moumbagna était arrivé avec l’ambition de renforcer le secteur offensif marseillais. Son adaptation et ses performances n’ont toutefois pas répondu aux attentes placées en lui. Sa valeur marchande est désormais estimée à 3,5 millions d’euros, selon Transfermarkt. Un montant qui pourrait peser dans les discussions si l’OM décidait de privilégier une vente rapide mais qui ne sera pas négligé à l’approche de janvier 2027.