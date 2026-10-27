Auteur d’une bonne rentrée contre Le Havre (4-3), Pierre-Emile Hojbjerg (31 ans) est annoncé partant de l’OM au mercato hivernal.

C’est une nouvelle qui risque de faire réagir les supporters de l’OM. Alors que Pierre-Emile Hojbjerg a livré une prestation remarquée lors de la rencontre face au Havre, remportée par l’OM sur le score de 4-3, l’avenir du Danois sur la Canebière serait loin d’être assuré.

« Hojbjerg partira en janvier »

La prestation du milieu de terrain a d’ailleurs été saluée par Bruno Genesio en conférence de presse d’après-match. Pourtant, en coulisses, les interrogations autour de son avenir continuent de grandir. Avant cette rencontre, et avant même les nouvelles rumeurs concernant un regain d’intérêt de la Juventus Turin, Calum Campbell avait lâché une information particulièrement forte : « Hojbjerg partira en janvier. »

Une déclaration catégorique qui relance les spéculations autour du mercato de l’OM. Si cette annonce se confirme, le club phocéen pourrait être confronté à un dossier majeur dès l’ouverture du marché hivernal. Le possible intérêt de la Juventus Turin ajoute une nouvelle dimension à ce dossier. Le club italien pourrait-il profiter de la situation pour tenter de recruter le milieu international danois ? À ce stade, les rumeurs ne permettent pas de confirmer l’existence d’une offre ni l’avancée de négociations entre les différentes parties. Mais l’hypothèse d’un départ en janvier suffit à alimenter les discussions autour de l’avenir du joueur.

Un mercato de l’OM encore surprenant cet hiver ?

Pour l’OM, un éventuel transfert poserait également la question de son remplacement. Hojbjerg occupe un rôle important dans l’équilibre du milieu de terrain et son départ obligerait nécessairement les dirigeants marseillais à réfléchir aux solutions disponibles. Reste à savoir si la direction olympienne envisagera réellement de se séparer de lui dès cet hiver ou si cette annonce ne se concrétisera pas.

Calum Campbell est réputé pour avoir été proche de Pablo Longoria à l’époque où ce dernier dirigeait l’Olympique de Marseille. L’insider marseillais s’est aussi récemment fait remarquer en annonçant le retour d’Adidas comme équipementier de l’OM pour la saison prochaine. Sa déclaration sur Pierre-Emile Hojbjerg est donc particulièrement suivie par les observateurs du club phocéen. Toutefois, cette annonce concernant le Danois reste au stade de la rumeur même si les supporters marseillais ne sont plus à une surprise près en temps de mercato.