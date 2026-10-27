Vainqueur du Red Star lundi soir (2-1), le Montpellier HSC est dauphin de l’ASSE en Ligue 2.

L’ASSE conserve la tête de la Ligue 2 mais la victoire de Montpellier face au Red Star confirme que les hommes de Zoumana Camara sont bien décidés à jouer les premiers rôles.

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Montpellier ne lâche pas l’ASSE

Au terme d’une rencontre disputée, le MHSC s’est imposé 2-1 face aux Audoniens et a récupéré la place de dauphin des Verts. Pour cette affiche, Montpellier devait notamment composer sans Alpha Sissoko, blessé aux ischio-jambiers. Florian Tardieu, lui, était titularisé par Zoumana Camara.

En face, le Red Star a été pénalisé par l’expulsion de Dylan Durivaux à la 70e minute. Ce succès permet aux Pailladins de poursuivre leur remontée au classement et de mettre la pression sur l’ASSE. Avec quatre longueurs de retard sur le leader stéphanois, Montpellier reste en embuscade dans une course à la montée qui pourrait réserver de nombreux rebondissements.

Si Montpellier apparaît comme un concurrent sérieux, l’ASSE possède toutefois un argument de poids : les Stéphanois ont déjà dominé le MHSC cette saison. En septembre dernier, les hommes de Saint-Étienne s’étaient imposés 3-1 à Geoffroy-Guichard. Un succès qui rappelle que les Verts sont les vrais leaders de la division mais cette victoire ne garantit rien pour la suite, avec un match retour en avril prochain à la Mosson.

Reims cale encore, l’ASSE peut en profiter

Derrière Montpellier, le Stade de Reims a laissé des points en route. Les Champenois ont concédé leur sixième match nul sur la pelouse de l’US Boulogne Côte d’Opale. Un résultat qui maintient Reims à la quatrième place, derrière Nancy et à sept points de l’ASSE. Parmi les membres du staff boulonnais figurent Fabien Dagneaux, entraîneur, et Antoine Decaix, préparateur physique, tous deux présentés comme des supporters stéphanois.

Ce nouveau partage des points complique la tâche des Rémois dans la course aux premières places et offre à Montpellier l’occasion de consolider sa position de dauphin. Pour l’ASSE, le scénario est donc favorable : les Verts restent devant, Montpellier se rapproche et Reims ralentit. Mais la saison est encore longue. Si les Stéphanois veulent retrouver l’élite, ils devront maintenir leur rythme et se méfier d’un MHSC qui semble bien décidé à leur mener la vie dure.