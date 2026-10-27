Stade Rennais Mercato : trois clubs à l’affût pour Lepaul, départ en vue cet hiver ?

Le Stade Rennais voit plusieurs clubs anglais s’intéresser à Estéban Lepaul, mais les dirigeants bretons n’ont aucune intention de se séparer de leur buteur à court terme.

Le mercato du Stade Rennais continue d’être animé autour d’Estéban Lepaul. Selon le journaliste Ekrem Konur, Leeds United, Aston Villa et Everton suivent de près la situation de l’attaquant rennais, dont les performances attirent de plus en plus l’attention outre-Manche.

L’intérêt anglais n’est pas anodin. Arrivé en provenance d’Angers à l’été 2025, le numéro 9 s’est rapidement imposé comme l’un des principaux atouts offensifs des Rouge et Noir. Lors de la saison 2025-2026, il a terminé meilleur buteur de Ligue 1 avec 21 réalisations, confirmant son efficacité devant le but. Le Stade Rennais a d’ailleurs acté sa prolongation jusqu’en 2030 en juin dernier.

Rennes ne compte pas céder son buteur

Malgré l’intérêt grandissant de Leeds et d’Everton, également attentifs aux opportunités pour renforcer leur attaque, le Stade Rennais reste serein. Le club breton dispose d’une position favorable dans ce dossier grâce au contrat longue durée de son avant-centre.

Un départ lors du mercato hivernal s’annonce donc particulièrement compliqué, et les clubs anglais pourraient davantage envisager une offensive à l’issue de la saison 2026-2027. Pour Rennes, conserver Estéban Lepaul représente un enjeu sportif majeur. Alors que l’attaquant est actuellement blessé après un début de saison dans ses standards (7 buts en 7 matchs de L1), les dirigeants bretons ont toutes les raisons de vouloir le garder. Et c’est bien logique.