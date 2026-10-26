FC Nantes : Poirier a réservé une surprise qui interpelle après l’ASSE

Battu sur le fil par l’ASSE (1-0), le FC Nantes a vécu une soirée marquée par les choix forts de Grégory Poirier, qui a notamment laissé Lucas Perrin sur le banc et confié le brassard de capitaine à Ibrahima Sissoko plutôt qu’à Frédéric Guilbert.

Le déplacement à Geoffroy-Guichard n’a pas seulement laissé des regrets au FC Nantes. Malgré une prestation défensive globalement solide, les Canaris ont fini par céder à la 90e minute face à l’ASSE, lors de la 10e journée de Ligue 2. Mais avant même le coup d’envoi, les décisions de Grégory Poirier avaient attiré l’attention.

Poirier justifie ses choix pour le brassard

Alors que Lucas Perrin, habituel capitaine des Nantais, débutait la rencontre sur le banc, c’est Ibrahima Sissoko qui a hérité du brassard. Un choix que l’entraîneur du FC Nantes a expliqué après la rencontre.

« C’est parce que Lucas Perrin n’était pas titulaire tout simplement. Ibrahima Sissoko par rapport à son positionnement et son expérience », a justifié le technicien nantais en conférence de presse.

Grégory Poirier a également tenu à expliquer pourquoi il avait décidé de se passer de son défenseur au coup d’envoi. « Lucas avait besoin aussi un peu de fraîcheur. Et j’ai fait ce choix-là tout simplement », a-t-il précisé.

Frédéric Guilbert écarté du brassard

Le cas de Frédéric Guilbert interpelle également. Titulaire face aux Stéphanois à la place de Lucas Perrin, le défenseur n’a pourtant pas récupéré le brassard, qu’il avait porté en début de saison. Grégory Poirier a préféré miser sur l’expérience d’Ibrahima Sissoko pour conduire ses partenaires.

De quoi alimenter les interrogations sur la hiérarchie des capitaines au FC Nantes. Depuis son arrivée, l’entraîneur a déjà fait évoluer ses choix concernant le brassard, signe que les rôles ne semblent pas encore totalement figés.