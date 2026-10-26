Stade Rennais : gros coup dur à venir face à l’Olympiakos ?

Contraint de revoir son organisation en raison de la mobilisation des forces de l’ordre le 5 novembre, le Stade Rennais négocie avec l’UEFA pour éviter un coup d’envoi à 16h30 contre l’Olympiakos.

Le Stade Rennais pourrait être confronté à un sérieux casse-tête pour la réception de l’Olympiakos en Ligue Europa. Initialement programmée le jeudi 5 novembre à 18h45 au Roazhon Park, cette rencontre de la quatrième journée pourrait être avancée au mardi 3 ou au mercredi 4 novembre, avec un horaire inhabituel à la clé.

Rennes veut éviter un coup d’envoi à 16h30

Selon le journaliste François Rauzy, le club breton discute actuellement avec l’UEFA afin d’éviter que cette affiche européenne ne soit disputée à 16h30 en semaine. Une contrainte qui compliquerait notamment la venue des supporters au stade.

En cause, la mobilisation sociale attendue en France le jeudi 5 novembre, avec des grèves et des manifestations qui devraient nécessiter un important déploiement des forces de l’ordre. La préfecture de Rennes a confirmé que des discussions étaient en cours pour déplacer la rencontre, en précisant que la question concernait les conditions de sécurité.

Un casse-tête avec le calendrier européen

L’UEFA a l’habitude de programmer les rencontres de Ligue Europa déplacées au mardi ou au mercredi à 16h30, afin d’éviter tout chevauchement avec la Ligue des champions, dont les rencontres débutent notamment à 18h45.

Le Stade Rennais espère toutefois préserver un horaire plus favorable pour cette affiche disputée à domicile. Selon François Rauzy, le club souhaite absolument sauver cette soirée européenne au Roazhon Park et éviter un coup d’envoi en milieu d’après-midi.