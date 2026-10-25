Stade Rennais Mercato : le PSG prêt à une offre exceptionnelle pour Nagida ?

Courtisé par plusieurs cadors européens, Mahamadou Nagida attire notamment l’attention du PSG, qui pourrait se heurter à la fermeté du Stade Rennais lors du prochain mercato hivernal.

Le Stade Rennais pourrait bientôt recevoir des offres pour Mahamadou Nagida. Selon le journaliste spécialisé dans le mercato Ekrem Konur, le Paris Saint-Germain, le FC Porto, l’Inter Milan et la Juventus suivent de près le jeune latéral gauche camerounais. Une concurrence qui pourrait faire grimper les enchères autour du défenseur rennais.

Le PSG et trois géants européens surveillent Nagida

À seulement 21 ans, Mahamadou Nagida suscite un intérêt grandissant sur le marché des transferts. Ses prestations XXL sous les couleurs rennaises depuis le début de saison attirent les regards de plusieurs formations européennes, séduites par son potentiel et sa progression.

D’après les informations relayées par Ekrem Konur, le PSG figure parmi les clubs attentifs à sa situation, aux côtés du FC Porto, de l’Inter Milan et de la Juventus. À Paris, le profil du Camerounais pourrait représenter une piste à suivre pour renforcer le couloir gauche, surtout que Nagida est comparé à un certain Nuno Mendes.

Rennes ferme la porte à un départ cet hiver ?

Le Stade Rennais n’entend pas se séparer facilement de son jeune défenseur. Selon Ekrem Konur, les dirigeants bretons souhaitent conserver Nagida au moins jusqu’à la fin de la saison et ne prévoient pas de faciliter un départ cet hiver.

Le club pourrait toutefois reconsidérer sa position en cas d’offre particulièrement attractive. Une proposition exceptionnelle pourrait-elle faire réfléchir les décideurs rennais, notamment si le PSG décidait de passer à l’action ? Rennes dispose d’un argument important : le contrat de Nagida court jusqu’en juin 2029. Le club breton garde ainsi la maîtrise de son avenir et peut se montrer exigeant dans d’éventuelles négociations.

Si l’intérêt parisien se concrétise, le dossier Mahamadou Nagida pourrait devenir l’un des sujets à suivre du prochain mercato hivernal. Mais entre la concurrence européenne et la volonté rennaise de conserver son joueur, Paris devra probablement présenter des arguments solides pour espérer avancer.