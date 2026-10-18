Auteur d’un début de saison fracassant au Stade Rennais, Mahamadou Nagida est déjà comparé à un certain Nuno Mendes au PSG.

Le Stade Rennais tient peut-être une belle promesse d’avenir. À seulement 21 ans, Mahamadou Nagida profite des difficultés rencontrées par Quentin Merlin pour gagner du terrain dans la hiérarchie de Franck Haise. L’ancien Marseillais a même été écarté du groupe pour la réception d’Auxerre, tandis que le jeune latéral a été titularisé.

Nagida, le Mendes du Stade Rennais ?

Et Nagida ne s’est pas contenté de dépanner. Dynamique, puissant et capable de multiplier les courses sur son côté, il apporte une dimension offensive intéressante au jeu rennais. Ses dernières prestations commencent ainsi à attirer l’attention, au point de susciter une comparaison flatteuse avec Nuno Mendes. La concurrence est en train de tourner à l’avantage du jeune Rennais. Quentin Merlin, arrivé de l’OM, peine à convaincre depuis le début de la saison. Ses difficultés ont notamment été visibles lors de la lourde défaite contre Lyon, qui a conduit Franck Haise à revoir ses choix pour la rencontre suivante. Nagida a ainsi obtenu davantage de responsabilités dans le couloir gauche. Le jeune défenseur possède un profil particulièrement dynamique. Sa vitesse lui permet de prendre de la profondeur, tandis que sa puissance et son pied gauche représentent des atouts pour apporter le surnombre offensivement. Il doit toutefois encore gagner en régularité dans son travail défensif, un aspect que son entraîneur avait identifié en début de saison.

La comparaison avec le latéral du PSG est forcément séduisante. Nuno Mendes s’est imposé comme une référence à son poste grâce à sa vitesse, son explosivité et sa capacité à multiplier les courses vers l’avant. Nagida présente certaines caractéristiques similaires, même si le Portugais évolue aujourd’hui à un niveau bien supérieur. Frédéric Antonetti a d’ailleurs établi un parallèle entre les deux joueurs dans L’Équipe : « Le Portugais est dans une autre dimension dans un registre très large, mais ça se ressemble un peu », observe l’ancien entraîneur. Il insiste notamment sur les qualités offensives du Rennais et sur sa capacité à profiter des espaces lorsqu’il est lancé dans son couloir.

« Il a tout pour progresser »

Antonetti détaille les qualités qui rendent Nagida intéressant : « Contre l’OFI, Nagida a eu de la liberté sur son côté, il n’a pas été trop attaqué et il en a profité. Il a l’explosivité, la vitesse, un bon pied gauche, il a été décisif. Il a tout pour progresser, notamment sur les orientations. » Le jugement est encourageant, mais il comporte aussi une nuance importante : Nagida a pu exploiter les espaces laissés par son adversaire. Il devra confirmer face à des équipes capables de mieux fermer son couloir et de le mettre davantage à l’épreuve défensivement. Le jeune latéral a néanmoins déjà montré qu’il pouvait peser dans les rencontres. Lors de la victoire rennaise contre l’OFI Crète (2-1) en Ligue Europa, il a inscrit le but de l’égalisation à la 76e minute.

Les supporters du Stade Rennais ont également commencé à comparer Nagida à Nuno Mendes sur les réseaux sociaux. Certains voient en lui un joueur capable de franchir un cap si ses lacunes défensives sont corrigées. Mais il reste encore du chemin avant d’atteindre le niveau du Parisien. Pour Franck Haise, l’enjeu sera de faire progresser Nagida sans brûler les étapes. Le jeune défenseur doit désormais confirmer ses bonnes dispositions et devenir plus fiable dans ses choix. S’il parvient à associer ses qualités athlétiques à une meilleure maîtrise défensive, il pourrait devenir une solution durable sur le côté gauche rennais. Le Stade Rennais tient peut-être une belle promesse. Quant au PSG, la comparaison avec Nuno Mendes reste avant tout un compliment adressé à un joueur en pleine progression, pas encore l’annonce d’un futur transfert.