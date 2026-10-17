Dans le viseur de plusieurs clubs de Ligue 1 au mercato, Martin Terrier (29 ans) s’est encore blessé dans les rangs du Bayer Leverkusen.

Le sort s’acharne sur Martin Terrier. Alors qu’il espérait retrouver du temps de jeu et relancer sa carrière en Allemagne, l’ancien attaquant du Stade Rennais a de nouveau été stoppé par une blessure.

Une nouvelle blessure qui tombe au pire moment pour Terrier

Jeudi, lors de la victoire du Bayer Leverkusen contre Lech Poznań en Ligue Europa (4-0), le Français a dû quitter ses partenaires dès la 17e minute. Le diagnostic est tombé le lendemain : Terrier souffre d’une blessure musculaire à l’arrière de la cuisse gauche. Le club allemand a annoncé qu’il ne devrait pas être disponible avant la fin du mois de décembre. À 29 ans, Martin Terrier espérait enfin enchaîner les rencontres après plusieurs mois compliqués. Mais ce nouvel arrêt intervient alors que son temps de jeu était déjà limité.

L’attaquant n’avait disputé que quelques minutes en Bundesliga cette saison avant sa sortie prématurée contre Lech Poznań. Cette blessure pourrait donc lui faire manquer plusieurs semaines de compétition, au moment où il avait besoin de retrouver du rythme et de la confiance. Ce nouveau coup d’arrêt rappelle également ses précédents problèmes physiques, notamment sa rupture du tendon d’Achille droit en janvier 2025, qui l’avait éloigné des terrains pendant de longs mois.

La L1 le suit de près en Allemagne

La situation de Terrier avait attiré l’attention de plusieurs clubs français durant le mercato estival. Le Stade Rennais et le LOSC figuraient parmi les équipes intéressées par un retour de l’attaquant en Ligue 1. Le Français, qui avait brillé en Bretagne entre 2020 et 2024, n’était pas insensible à la possibilité de retrouver un environnement qu’il connaissait bien. Mais aucune opération n’avait abouti et le joueur était finalement resté au Bayer Leverkusen. Cette nouvelle blessure risque désormais de compliquer les discussions en vue du mercato hivernal.

Les clubs intéressés devront tenir compte de son indisponibilité et de son état physique avant d’envisager une éventuelle opération. L’OM avait aussi été associé au dossier, notamment en raison de la relation entre Martin Terrier et Bruno Genesio. L’attaquant a confirmé avoir échangé avec le technicien marseillais durant l’été, mais ces discussions relevaient de leur relation personnelle et professionnelle. Avec une absence désormais annoncée jusqu’à la fin décembre, une arrivée en L1 dès janvier paraît plus difficile à envisager. L’attaquant conserve une expérience et des qualités offensives qui peuvent intéresser des clubs français mais cette nouvelle blessure soulève forcément des questions sur sa disponibilité et sur le risque sportif d’un éventuel recrutement.