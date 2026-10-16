Stade Rennais : Riolo pousse un gros coup de gueule malgré la victoire !

Malgré sa victoire arrachée face à l’OFI Crète (2-1) en Ligue Europa, le Stade Rennais est loin d’avoir convaincu. Daniel Riolo n’a pas caché sa déception devant le niveau de jeu proposé par les hommes de Franck Haise. Pour le consultant de RMC, les supporters bretons méritent bien mieux que le spectacle actuellement proposé par leur équipe.

Le Stade Rennais a gagné, mais il n’a rassuré personne ! Jeudi soir, les Rouge et Noir ont dû attendre la 90e minute pour venir à bout de l’OFI Crète (2-1), au terme d’une rencontre particulièrement laborieuse. Si les trois points sont au rendez-vous, la prestation rennaise laisse un goût amer. Et Daniel Riolo n’a pas manqué de le souligner.

Car sur le papier, Rennes possède de sérieux arguments pour jouer les premiers rôles cette saison, aussi bien en Ligue 1 qu’en Ligue Europa. Pourtant, sur le terrain, le collectif de Franck Haise peine encore à afficher le visage d’une équipe capable de rivaliser avec les meilleurs. Un décalage entre les ambitions et les performances qui commence à sérieusement agacer les observateurs.

Riolo encense les supporters… et tacle les joueurs !

Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a tenu à souligner l’incroyable ferveur du public rennais, tout en adressant une critique particulièrement sévère au spectacle proposé sur la pelouse.

« Tu sais ce qu’il y avait de mieux ce soir à Rennes ? C’est les gens dans le stade. Ils mériteraient beaucoup mieux que ce que Rennes propose. Il y a une vraie passion, un vrai truc. »

Une sortie qui en dit long sur la déception du consultant. Pour Riolo, le problème n’est certainement pas dans les tribunes, où les supporters continuent de répondre présent, mais bien sur le terrain. Malgré un effectif de qualité et des ambitions élevées, le Stade Rennais ne parvient toujours pas à produire un football à la hauteur des attentes.

Et ce succès arraché dans les dernières secondes face à une formation grecque supposée abordable n’a visiblement rien changé à son constat.

Un succès qui ne masque pas les lacunes rennaises

Mené dès la 10e minute sur un but de Taxiarchis Fountas, Rennes a longtemps couru après le score. Il a fallu une superbe réalisation de Mahamadou Nagida à la 76e minute, puis un but salvateur d’Abdelhamid Aït Boudlal à la 90e, pour offrir la victoire aux Bretons. Une réaction de caractère, certes, mais qui ne suffit pas à effacer toutes les interrogations autour du jeu rennais.

Car si le Stade Rennais a dominé la rencontre, les hommes de Franck Haise ont encore éprouvé de grandes difficultés à concrétiser leurs temps forts. Un manque de réalisme et de fluidité qui pourrait coûter bien plus cher face à des adversaires d’un autre calibre.

Le technicien breton en est d’ailleurs conscient. Après la rencontre, il a lui-même reconnu que son équipe devait encore progresser, notamment dans sa capacité à déstabiliser les défenses regroupées.

Haise et Rennes déjà face à leurs ambitions

Avec un effectif qui lui permet de nourrir de réelles ambitions, Rennes n’a plus vraiment le droit de se cacher. Actuellement troisième de Ligue 1, le club breton dispose des arguments pour viser une place européenne et espérer réaliser un beau parcours en Ligue Europa. Mais pour franchir un cap, il faudra proposer bien davantage.

Cette victoire à l’arraché a au moins le mérite de rappeler que les Rouge et Noir possèdent des ressources mentales. Reste désormais à transformer cette capacité de réaction en véritable maîtrise collective.

Et comme l’a souligné Daniel Riolo, les supporters rennais, une nouvelle fois au rendez-vous jeudi soir, attendent surtout de voir leur équipe leur offrir un spectacle à la hauteur de leur passion.

Le Stade Rennais a pris les trois points, mais il lui reste encore beaucoup à prouver. Pour Franck Haise, le plus difficile commence peut-être maintenant : faire enfin coïncider les ambitions de son club avec le niveau de jeu affiché sur le terrain.