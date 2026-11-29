Malgré la défaite à Toulouse (3-2), Sébastien Tambouret veut retenir la réaction de son équipe, mais Estéban Lepaul tire la sonnette d’alarme face aux erreurs récurrentes du Stade Rennais.

Pour sa première sur le banc rennais depuis la mise à l’écart de Franck Haise, Sébastien Tambouret n’a pas réussi à enrayer la mauvaise série du Stade Rennais. Dimanche, au Stadium, les Bretons ont encaissé trois buts avant de réagir dans le temps additionnel grâce à un doublé d’Estéban Lepaul. Une défaite qui prolonge à six matchs la série sans victoire du club, toutes compétitions confondues.

Malgré ce revers, l’intérimaire préfère retenir l’état d’esprit de ses joueurs. « Tout n’est pas noir car il faut voir que le groupe n’a rien lâché jusqu’au bout », a souligné Tambouret après la rencontre.

Le technicien regrette toutefois le scénario du match, marqué par une ouverture du score toulousaine dès la deuxième minute. Selon lui, Rennes n’a retrouvé sa capacité à se montrer dangereux qu’une fois dos au mur.

Lepaul dénonce des erreurs à répétition

Auteur des deux buts rennais en fin de rencontre, Estéban Lepaul n’a pas caché sa frustration. L’attaquant, qui compte désormais neuf buts en neuf matchs de Ligue 1 cette saison, estime que son équipe se met trop souvent en difficulté dès les premières minutes.

« Ça fait trop de temps qu’on prend des buts à des moments clés, et quand on entame les matchs de cette manière, c’est compliqué de courir après le score en L1. On prend trop de buts dans les cinq premières minutes, les avant mi-temps, les retours de mi-temps… Comment l’expliquer ? Je ne sais pas, ça peut être un manque de concentration, de rigueur… Mais c’est trop répétitif et, excusez-moi du terme, ça nous met dans la merde à chaque fois. Il va falloir gommer ça au plus vite et arrêter de faire les mêmes erreurs », a-t-il regretté au micro de Ligue 1+.

Si Tambouret veut croire aux qualités de son groupe, Lepaul rappelle ainsi que les bonnes intentions ne suffiront pas. Rennes devra retrouver davantage de rigueur défensive pour sortir de cette mauvaise passe.