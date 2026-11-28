Nommé par interim après l’éviction de Franck Haise au Stade Rennais, Sébastien Tambouret est déjà confronté à des difficultés avant de recevoir le Toulouse FC (dimanche, 17h15).

Le Stade Rennais s’apprête à recevoir le Toulouse FC dans un contexte particulier (dimanche, 17h15). Après le changement d’entraîneur, Sébastien Tambouret doit rapidement prendre ses marques et préparer une rencontre importante pour les Rouge et Noir.

Cresswell privé de retrouvailles avec Toulouse

Mais le coach intérimaire devra faire sans Charlie Cresswell. Comme indiqué hier, le défenseur anglais, prêté cette saison par Toulouse à Rennes, ne pourra pas affronter son club d’origine en vertu d’un accord conclu entre les deux formations. Une absence qui réduit les options défensives du Stade Rennais et oblige Tambouret à revoir ses plans avant cette échéance. L’information a été confirmée par Jens Berthel Askou, entraîneur du TFC, qui a expliqué la situation en conférence de presse : « Ce n’est pas une décision qui m’appartient, c’est une décision contractuelle. »

Le technicien danois, qui a travaillé avec Cresswell durant la préparation estivale, a également rappelé que ce type de clause était courant dans les contrats de prêt : « Quand un joueur est prêté, il y a des discussions à ce sujet. Parfois, pour éviter quoi que ce soit, les clubs ajoutent des clauses. Mais il n’y a pas vraiment de débat parce que tout le monde le sait. Ce sont des pratiques courantes dans beaucoup de pays. »

McKenzie apte contre le Stade Rennais ?

Autre mauvaise nouvelle pour le nouveau coach du Stade Rennais : Mark McKenzie, touché aux ischio-jambiers lors du match nul du TFC à Lens (1-1), samedi dernier, a repris l’entraînement. Le défenseur américain semble donc se rapprocher d’un retour à la compétition, et sa présence dimanche n’est pas à exclure. Jens Berthel Askou a confirmé cette évolution : « Il a repris l’entraînement aujourd’hui (vendredi), il se sent bien. »

Une reprise qui pourrait permettre au TFC de récupérer un élément important de son secteur défensif pour ce déplacement à Rennes. Pour Tambouret, cette rencontre représente un premier véritable test depuis sa nomination à titre intérimaire. En février dernier, déjà lancé dans le grand bain, il fait su surmonter les obstacles pour dominer nettement le grand PSG (3-1).