INFO BUT!

La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Devant la pression de la DNCG, l’OM réfléchit bel et bien à se séparer de Nayef Aguerd (30 ans) au mercato d’hiver.

Nayef Aguerd (30 ans) revient fort à l’OM. Qualifié de « monstrueux » par Bruno Genesio après la victoire contre le Levski Sofia (1-0) jeudi au Vélodrome en Ligue Europa, le joueur de 30 ans semble en avoir fini de ses pépins physiques pour enfin revenir progressivement à son prime.

La DNCG presse l’OM

Depuis plusieurs matches, Aguerd est le commandant de la défense marseillaise et la clé de voûte du redressement sportif de l’OM. Problème : son salaire de 400 000 euros brut mensuel reste pourtant un caillou dans la chaussure du club phocéen.

Comme notre confrère bien informé Hakim Zakos l’a révélé dès jeudi soir, la direction de l’OM serait donc ouverte à son départ en janvier. Bruno Genesio, non, évidemment. But! confirme ces informations et ajoute que si les dirigeants marseillais ont engagé cette réflexion, c’est en raison notamment de la pression exercée par l’imminence du passage devant la DNCG en décembre.

Pas d’intérêts concrets pour Aguerd… pour l’instant

Par ailleurs, selon nos informations, l’entourage d’Aguerd n’a pour le moment reçu aucun intérêt concret venu de l’extérieur. Quelques bruits ici et là, tout au plus, mais rien qui ne confirme à ce stade une position ferme d’un club à son sujet. Le mercato hivernal n’ouvrant ses portes que début janvier, il est encore un peu tôt, mais le timing pourrait évidemment s’accélérer.

L’été dernier, on se rappelle qu’un retour d’Aguerd à la Real Sociedad sous la forme d’un prêt avec option d’achat s’était organisé, avant une volte-face à l’issue de la visite médicale du défenseur. Le club qatari d’Al-Sadd était également sorti de l’ornière sans trouver d’issue positive fin août. À l’époque, l’OM avait refusé 8 millions d’euros. Soit quasiment la moitié de sa valeur actuelle sur Transfermarkt (16 M€).