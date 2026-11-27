Cyril Hanouna rêve de racheter un club de Ligue 1 et imagine déjà Didier Deschamps aux commandes du sportif, avec un soutien de poids : Nasser Al-Khelaïfi.

Le retour de Didier Deschamps en Ligue 1 pourrait-il se dessiner dans les prochains mois ? Une piste inattendue fait parler : celle de Cyril Hanouna, qui envisage sérieusement de devenir propriétaire d’une formation de l’élite et qui a déjà une idée très précise de l’homme qu’il souhaite voir diriger son projet sportif : l’ancien sélectionneur des Bleus.

Didier Deschamps, le rêve de Cyril Hanouna pour un projet en Ligue 1

L’animateur ne cache désormais plus ses ambitions. Après avoir évoqué trois pistes potentielles en Ligue 1, Cyril Hanouna a confirmé qu’il souhaitait confier les commandes sportives à Didier Deschamps. Et il ne s’agirait pas simplement d’un entraîneur : il imagine l’ancien sélectionneur des Bleus au poste de manager général.

« Bien entendu, Didier Deschamps, c’est le meilleur aujourd’hui. Si je suis dans un club, je ne serai pas sur le sportif et donc si un jour, j’ai un club et que je dois chercher quelqu’un, ce sera Didier Deschamps », a-t-il expliqué.

Un choix particulièrement ambitieux pour celui qui souhaite s’entourer d’un véritable spécialiste du football. Reste néanmoins une inconnue majeure : Didier Deschamps serait-il intéressé par un tel rôle après son aventure à la tête de l’équipe de France ? Pour l’heure, rien ne permet d’affirmer que des discussions ont été engagées entre les deux hommes sur ce projet.

Nasser Al-Khelaïfi incontournable dans le projet de Hanouna ?

Mais un autre nom pourrait peser lourd dans cette éventuelle opération : celui de Nasser Al-Khelaïfi. Très proche du président du PSG, Cyril Hanouna assure qu’il ne prendra aucune décision sans son feu vert. Un soutien qui pourrait être précieux pour avancer dans les coulisses du football français.

« Je ne ferai rien sans l’avis, l’aval et les conseils de mon ami et frère Nasser Al-Khelaïfi. Je ne ferai rien dans le football sans ça. Je suis en contact avec lui un jour sur deux pour parler football. Sans lui, je ne ferai rien », a affirmé l’animateur. Avant d’ajouter, avec son sens habituel de la formule : « C’est le patron, le maître du monde niveau football. »

L’OGC Nice parmi les pistes de Cyril Hanouna

Reste maintenant à découvrir l’identité des trois clubs auxquels pense Cyril Hanouna. Si l’animateur entretient volontairement le mystère, l’OGC Nice est déjà cité parmi les pistes possibles. Le club azuréen, propriété d’Ineos et ouvert à une vente, aurait notamment fait l’objet de discussions avec un groupe d’investisseurs auquel son nom aurait été associé.

Une chose est certaine : Cyril Hanouna veut voir grand. Entre Didier Deschamps rêvé comme manager général et Nasser Al-Khelaïfi comme conseiller privilégié, son projet de débarquer dans le football français prend une nouvelle dimension. Reste à savoir si ces ambitions se transformeront réellement en une opération concrète.