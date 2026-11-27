Avant la réception du FC Lorient ce samedi au Parc des Princes, Luis Enrique a tenu à mettre en garde ses joueurs. L’entraîneur du PSG s’attend à une rencontre particulièrement difficile face à une formation bretonne dont les qualités défensives l’impressionnent.

Sur le papier, le Paris Saint-Germain part largement favori face au FC Lorient. Pourtant, Luis Enrique refuse de prendre cette rencontre à la légère. Présent en conférence de presse à la veille de cette nouvelle journée de Ligue 1, le technicien espagnol a notamment insisté sur la solidité défensive des Merlus, qui pourraient donner du fil à retordre aux attaquants parisiens.

Habitué à voir son équipe monopoliser le ballon et dicter le rythme des rencontres, l’entraîneur du PSG sait que les formations capables de défendre très bas peuvent poser de sérieux problèmes à ses joueurs. Et le FC Lorient semble justement disposer des arguments nécessaires pour contrarier les plans du club de la capitale.

Luis Enrique impressionné par la solidité défensive de Lorient

Interrogé sur son prochain adversaire, Luis Enrique n’a pas tari d’éloges à l’égard du club breton, qu’il considère comme l’une des références européennes sur le plan défensif.

« C’est l’une des cinq meilleures défenses d’Europe. Ils ont un bloc bas, très solidaire. L’année dernière, on n’a pas gagné les deux matchs contre eux. Il faudra être plus fort demain pour prendre les trois points. »

Le technicien espagnol n’a donc pas oublié les difficultés rencontrées par son équipe face aux Merlus la saison dernière. Un avertissement adressé à ses joueurs, qui devront faire preuve de patience, de précision et d’efficacité pour trouver la faille dans le bloc lorientais.

Un véritable match piège pour le PSG ?

Face à une formation capable de réduire les espaces et de multiplier les efforts défensifs, le Paris Saint-Germain devra notamment éviter de tomber dans une possession stérile. La capacité des joueurs offensifs parisiens à créer des différences individuelles et à accélérer le jeu dans les derniers mètres pourrait être déterminante.

L’ouverture du score constituera également un enjeu majeur de cette rencontre. Plus les Merlus parviendront à préserver leur cage inviolée, plus la mission risque de se compliquer pour les hommes de Luis Enrique.

Loin de considérer cette réception comme une simple formalité, l’entraîneur parisien a donc préféré tirer la sonnette d’alarme. Les joueurs du PSG sont prévenus : il faudra sortir le grand jeu pour éviter une nouvelle mauvaise surprise face au FC Lorient.