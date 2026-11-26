À la recherche d’un nouveau gardien lors du dernier mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait tenté de s’attacher les services de Robin Risser. Si le portier du RC Lens n’était pas insensible à l’intérêt parisien, une condition aurait finalement refroidi les dirigeants du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain aurait pu connaître un mercato estival bien différent au poste de gardien de but. Désireux d’explorer plusieurs pistes pour renforcer ce secteur, le club de la capitale avait notamment jeté son dévolu sur Zion Suzuki. Mais l’international japonais avait finalement privilégié un transfert à Aston Villa, où les perspectives de temps de jeu étaient plus importantes.

Face à cet échec, la direction parisienne se serait alors accordé 48 heures de réflexion pour étudier les différentes alternatives disponibles sur le marché. Parmi les profils identifiés figurait notamment celui de Robin Risser, le jeune gardien du RC Lens, dont le potentiel ne laisse visiblement pas insensible les plus grandes écuries européennes.

Robin Risser n’avait pas fermé la porte au PSG

Séduit par les qualités du portier lensois, le Paris Saint-Germain aurait ainsi tenté de prendre la température auprès de son entourage. De son côté, Robin Risser n’aurait pas fermé la porte à une arrivée dans la capitale. Seulement, quelques jours auparavant, le gardien français avait trouvé un accord avec les dirigeants du RC Lens pour poursuivre son aventure dans l’Artois une saison supplémentaire.

Désireux de découvrir la Ligue des Champions sous les couleurs des Sang et Or, Risser tenait à respecter son engagement auprès du Racing. Pour concrétiser son transfert, le PSG aurait donc dû accepter une condition bien précise : recruter le gardien avant de le laisser une saison supplémentaire en prêt au RC Lens.

Une formule qui aurait permis au club de la capitale de sécuriser l’avenir à un poste stratégique, tout en laissant le principal intéressé poursuivre sa progression à Bollaert. Mais les dirigeants parisiens n’auraient finalement pas souhaité donner suite à cette possibilité, préférant terminer leur mercato sans recruter de nouveau gardien.

Du très lourd menace le PSG dans le dossier Risser

Si le Paris Saint-Germain ne serait pas revenu à la charge depuis cet été, Robin Risser continue en revanche d’attirer les convoitises aux quatre coins de l’Europe. Le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool ou encore l’Inter Milan surveilleraient attentivement la situation du jeune gardien lensois.

Une concurrence particulièrement prestigieuse qui pourrait compliquer les affaires parisiennes dans les prochains mois si le club de la capitale venait à réactiver cette piste. En refusant la possibilité de recruter Risser avant de le laisser en prêt dans l’Artois, le PSG a peut-être laissé passer une belle opportunité de devancer plusieurs de ses concurrents européens.

Du côté du RC Lens, cet intérêt grandissant pour son gardien pourrait également animer les prochains mercatos. Le Racing peut se réjouir d’avoir conservé l’un de ses éléments les plus prometteurs cet été, mais il pourrait avoir bien du mal à résister aux sollicitations des cadors européens à l’avenir.

Reste désormais à savoir si le PSG regrettera de ne pas avoir accepté les conditions de Robin Risser l’été dernier.