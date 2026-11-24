Régulièrement associé au PSG ces dernières saisons, Manu Koné n’a pourtant jamais fait l’objet d’une véritable offensive parisienne. Apprécié par Luis Campos, le milieu de l’AS Roma n’aurait pas convaincu Luis Enrique de passer à l’action.

Manu Koné retrouve le Parc des Princes

Le nom de Manu Koné revient avec insistance dans l’orbite du PSG depuis plusieurs mercatos. International français, originaire de la région parisienne et doté d’un profil de milieu box-to-box, le joueur de 25 ans semblait pourtant cocher plusieurs cases aux yeux de la direction parisienne.

L’ancien joueur du TFC va d’ailleurs retrouver le Parc des Princes ce mercredi à 21 heures, avec l’AS Roma, lors de la 5e journée de la Ligue des champions. Une occasion pour lui d’étaler ses qualités devant le public parisien, même si son arrivée dans la capitale ne serait toujours pas à l’ordre du jour.

Luis Campos appréciait son profil

À l’été 2024, avant son transfert à l’AS Roma pour 18 millions d’euros, Manu Koné avait été proposé au PSG. Certains membres du club poussaient alors pour recruter un élément jugé prometteur, accessible financièrement et capable d’apporter de l’impact dans l’entrejeu.

Luis Campos suivait lui-même le Français depuis un moment. Le conseiller sportif parisien connaissait notamment les conditions du dossier Koné. Mais cette appréciation n’a jamais débouché sur une approche concrète du PSG.

À 42 ans, Thiago Silva n’est toujours pas prêt à prendre sa retraite et souhaite poursuivre sa carrière une saison supplémentaire, idéalement à Fluminense. — @footmercato https://twitter.com/footmercato/status/2125265211288625244

Luis Enrique n’a pas donné son feu vert

La raison de cette absence d’offensive viendrait du banc parisien. D’après les informations de L’Équipe, relayées par Top Mercato, Luis Enrique n’aurait pas validé cette piste. « Je ne décide pas tout seul », avait d’ailleurs rappelé Luis Campos au sujet du recrutement.

Le technicien asturien préférait s’appuyer sur son trio composé de João Neves, Vitinha et Fabian Ruiz. Une hiérarchie qui n’a pas vraiment évolué depuis, alors que Paris souhaite également offrir de la place à ses jeunes éléments, notamment Senny Mayulu et Dro Fernandez.

Une arrivée désormais très peu probable

Le PSG n’avait pas l’intention de recruter un nouveau milieu lors du dernier mercato estival, convaincu par les forces déjà présentes dans son effectif. Malgré les nombreuses rumeurs et les précédents rebondissements du dossier, Manu Koné n’a donc jamais été une priorité collective.

Sauf changement de position de Luis Enrique, la porte paraît désormais fermée. Le Français aura néanmoins une belle occasion de rappeler sa valeur mercredi, face à un PSG qui a longtemps observé son profil sans jamais franchir le pas.