Déjà devancé par Matvey Safonov dans la hiérarchie des gardiens, Lucas Chevalier reçoit un nouveau signal peu encourageant. Le PSG s’apprête à prolonger et à revaloriser le portier russe, désormais conforté sur tous les plans.

Safonov conforté par le PSG

On vous en parlait récemment : Lucas Chevalier a perdu son statut de numéro 1 au profit de Matvey Safonov. La tendance se confirme désormais avec une décision forte de la direction parisienne, qui travaille à la prolongation du gardien russe au-delà de juin 2029.

Les discussions avec son entourage ont nettement avancé et un accord serait en bonne voie. Une marque de confiance importante pour le joueur arrivé de Krasnodar en 2024, initialement recruté afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Passé derrière Chevalier après l’arrivée de l’ancien Lillois à l’été 2025, Safonov a progressivement inversé la hiérarchie.

Le PSG va prochainement annoncer une vague de prolongations, notamment pour Doué, Kvaratskhelia, Dembélé et Safonov. — @ActuL1_ https://twitter.com/ActuL1_/status/2123519082901213295

Une revalorisation qui change aussi la donne

Cette prolongation doit s’accompagner d’une importante augmentation salariale. Safonov percevrait actuellement environ 400 000 € brut par mois, contre 500 000 € pour Lucas Chevalier. Son nouveau contrat devrait lui permettre de dépasser le Français dans la grille salariale, même si le montant exact de ses futurs émoluments n’a pas filtré.

Le symbole est fort. Chevalier avait été recruté pour succéder à Donnarumma et disposait jusque-là d’un salaire supérieur à celui de son concurrent. Comme le souligne Top Mercato, il se retrouve désormais déclassé à la fois sportivement et financièrement.

Un avenir de plus en plus bouché pour Chevalier

Malgré une blessure, Safonov a récupéré sa place dès son retour, fin janvier 2026. Depuis, Luis Enrique n’a plus modifié sa hiérarchie. Chevalier n’a même disputé aucune minute en match officiel cette saison, alors qu’il avait déjà envisagé un départ lors du dernier mercato estival face à cette concurrence.

Sous contrat jusqu’en juin 2030, le gardien de 24 ans n’est pas poussé dehors dans l’immédiat. Mais la prolongation à venir de Safonov l’installe durablement dans un rôle de doublure difficilement compatible avec ses ambitions. Sauf blessure ou nouveau retournement de situation, un départ apparaît de plus en plus comme la meilleure solution pour relancer sa trajectoire.