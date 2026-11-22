Pour renforcer son secteur offensif, le PSG aurait réactivé son intérêt pour Gianluca Prestianni, la pépite argentine du Benfica, malgré une prolongation de contrat imminente à Lisbonne.

Le PSG pourrait bien se tourner vers le Portugal pour renforcer son attaque. Selon les informations de Nuno Farinha, commentateur de CNN Portugal, le club de la capitale a ravivé son intérêt pour Gianluca Prestianni, l’ailier argentin du Benfica, à la suite de la blessure de Désiré Doué.

Âgé de 20 ans, le jeune international argentin s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de l’effectif lisboète. Ses performances ne passent pas inaperçues sur le marché européen. Cette saison, Prestianni affiche notamment 12 buts et 6 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues.

Très controversé depuis son altercation avec Vinícius Júnior en Ligue des champions en février dernier, Prestianni avait été accusé d’injures racistes par l’attaquant brésilien. Pour se défendre, l’ailier argentin a nié le racisme et reconnu avoir plutôt proféré une insulte homophobe, ce qui lui a valu une suspension de six matchs (dont trois avec sursis) de la part de l’UEFA, étendue à l’échelle mondiale par la FIFA.

Benfica veut protéger sa pépite

Mais le PSG pourrait se heurter à un obstacle de taille. Le Benfica travaille activement à la prolongation de son joueur, dont le contrat actuel court jusqu’en 2029. Un accord serait désormais très proche, avec une extension envisagée jusqu’en 2031.

Autre élément important dans ce dossier : la clause libératoire de Gianluca Prestianni devrait rester fixée à 100 millions d’euros, même après la signature de son nouveau contrat. Une somme conséquente qui témoigne de la volonté du club portugais de conserver la maîtrise de son avenir.

Pour Paris, cette piste pourrait représenter une opportunité de renforcer ses ailes dans un contexte marqué par les blessures de Doué et Kvaratskhelia. Reste à savoir si l’intérêt parisien se transformera en véritable offensive pour convaincre le Benfica de céder l’un de ses plus grands espoirs. Mais, à ce prix-là, pas sûr que le PSG ne s’aventure davantage dans le dossier.