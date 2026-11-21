De retour avec le PSG après avoir été ménagé en équipe de France, Désiré Doué a quitté la pelouse sur civière ce samedi à Nice. Buteur quelques minutes plus tôt, l’ailier parisien semble cette fois touché au genou.

Doué s’écroule sans contact

Le retour de Désiré Doué a brutalement tourné court à l’Allianz Riviera. Titularisé par Luis Enrique face à l’OGC Nice, l’international français s’est écroulé avant la pause sur une action sans contact apparent. En tendant la jambe droite pour récupérer le ballon, son pied a touché le sol et le Parisien a immédiatement manifesté une vive douleur.

Sorti sur civière et en larmes, Doué a été raccompagné vers les vestiaires par les soigneurs, mais aussi par Marquinhos. Sur le banc parisien, Vitinha, Willian Pacho et plusieurs de leurs coéquipiers ont revu les images de l’action, avec une inquiétude visible. Selon les informations de CulturePSG, le genou pourrait être touché, sans qu’un diagnostic précis ait encore été communiqué.

Un retour pourtant validé par Luis Enrique

On vous en parlait quelques heures avant la rencontre : Désiré Doué figurait bien dans le groupe retenu par Luis Enrique pour affronter Nice. L’entraîneur espagnol s’était même montré rassurant vendredi, après avoir vu son joueur participer normalement à l’entraînement collectif.

Luis Enrique avait confirmé que Désiré Doué était prêt : « Tout le monde est prêt. Il a fait l’entraînement d’hier. Il se sent bien. » — @ActuFoot_ https://twitter.com/ActuFoot_/status/2123758703979426092

Le scénario est d’autant plus cruel que l’ancien Rennais venait de donner l’avantage au PSG à la conclusion d’une belle action. Quelques minutes seulement séparent ainsi son but de cette sortie inquiétante, qui constitue le véritable point noir de la soirée parisienne.

Une troisième alerte en quelques jours

Le sort s’acharne sur Doué depuis le début de la trêve internationale. Touché à une dent lors de la défaite des Bleus en Italie (3-1), il avait ensuite dû déclarer forfait contre la Turquie. Une gêne à l’ischio avait officiellement été avancée pour expliquer son absence.

Cette nouvelle alerte paraît plus sérieuse au regard des circonstances de sa sortie, même si aucune conclusion médicale ne peut encore être tirée. Luis Enrique devrait livrer de premiers éléments après la rencontre. Des examens sont également attendus dimanche afin de déterminer la nature exacte de la blessure et une éventuelle durée d’indisponibilité.

Une attente forcément lourde pour le PSG

Le staff parisien va désormais retenir son souffle. Avec l’enchaînement des rencontres, perdre un élément aussi polyvalent représenterait un nouveau coup dur pour Luis Enrique. Doué venait tout juste de retrouver la compétition et de confirmer son importance offensive en marquant à Nice. Le verdict médical est désormais attendu.