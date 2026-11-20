Alors qu’un départ de Lucas Chevalier dès le mercato hivernal semblait se préciser, un énorme rebondissement vient de relancer le feuilleton ! Relégué dans l’ombre de Matvey Safonov et privé de la moindre minute cette saison, l’ancien gardien du LOSC ne serait finalement pas décidé à quitter le PSG. Une information qui change considérablement la donne pour Luis Enrique et la direction parisienne !

Le feuilleton Lucas Chevalier connaît un nouveau tournant au Paris Saint-Germain ! Arrivé dans la capitale à l’été 2025 contre environ 40 millions d’euros, l’international français traverse une période particulièrement délicate. Recruté pour s’imposer dans les cages parisiennes, l’ancien Lillois a progressivement perdu sa place au profit de Matvey Safonov, devenu le numéro un incontestable de Luis Enrique.

Et les chiffres sont particulièrement cruels. Depuis le début de la saison, le gardien russe a disputé l’intégralité des 16 rencontres officielles du PSG, laissant Chevalier sur le banc. Une situation difficile à accepter pour un joueur de 25 ans qui avait pourtant rejoint Paris avec de grandes ambitions.

Forcément, à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, les rumeurs concernant un départ se sont multipliées. Mais une nouvelle information vient complètement rebattre les cartes !

Chevalier n’a pas demandé son départ, coup de théâtre au PSG !

Ces dernières heures, Canal+ évoquait la possibilité d’un départ de Lucas Chevalier dès janvier. Selon Philippe Carayon, le PSG pourrait accepter de prêter ou de vendre son gardien à condition de trouver une doublure de très haut niveau pour épauler Matvey Safonov.

Mais jeudi soir, Olivier Tallaron a apporté une précision de taille sur le plateau du Late Football Club. Selon le journaliste de Canal+, Lucas Chevalier n’a absolument pas demandé à quitter le PSG cet hiver !

Une information importante qui vient nuancer les dernières rumeurs. Contrairement à ce qui pouvait être imaginé, l’ancien portier du LOSC n’aurait entrepris aucune démarche pour provoquer son départ.

Le Français pourrait donc être déterminé à poursuivre son aventure parisienne et à se battre pour retrouver sa place dans les buts. Une volonté qui complique forcément les plans du PSG si la direction envisage réellement de lui ouvrir la porte lors du prochain mercato.

Luis Enrique face à un véritable casse-tête !

Car la situation pourrait rapidement devenir problématique pour le staff parisien. Avec un Matvey Safonov solidement installé dans les cages et une possible prolongation de contrat du Russe jusqu’en 2032, les perspectives de Lucas Chevalier semblent particulièrement limitées.

Pourtant, le Français a besoin de jouer. À 25 ans, et alors que la concurrence reste importante en équipe de France, une saison entière passée sur le banc pourrait sérieusement freiner sa progression.

Le PSG devra donc prendre une décision importante dans les prochaines semaines. Conserver Chevalier comme doublure de luxe, lui offrir davantage de temps de jeu ou envisager malgré tout un départ en janvier ? Plusieurs scénarios restent possibles, même si le joueur n’a pour l’instant formulé aucune demande pour quitter la capitale.

Une chose est certaine : le dossier Chevalier est loin d’être refermé ! Alors que son départ semblait prendre de l’épaisseur, cette nouvelle révélation pourrait bien changer les plans du PSG. Et Luis Enrique pourrait désormais devoir gérer une concurrence particulièrement délicate entre ses deux gardiens pour la deuxième partie de saison !