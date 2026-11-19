Alors que des rumeurs de départ ont surgi autour de Ferran Torres, l’OM n’y serait pas totalement étranger..

Le football réserve parfois de drôles de coïncidences. Recruté pour 50 millions d’euros cet été par le PSG, Ferran Torres avait parfaitement lancé son aventure parisienne. Avec sept buts inscrits, dont quatre en Ligue 1, l’ancien attaquant du FC Barcelone semblait rapidement avoir trouvé ses marques dans le système de Luis Enrique. Mais depuis le déplacement au Vélodrome, le 20 septembre dernier, la dynamique s’est complètement inversée.

Depuis le Vélodrome, Ferran Torres ne marque plus !

Ce soir-là, le PSG s’était imposé face à l’OM (1-2) dans une rencontre particulièrement importante pour les supporters marseillais. Ferran Torres avait réussi à faire trembler les filets et à refroidir momentanément l’ambiance du Vélodrome. Un but qui semblait alors confirmer son excellent début de saison.

Pourtant, cette réalisation du 20 septembre est toujours la dernière inscrite par l’international espagnol. Depuis, les matchs se sont enchaînés sans que l’attaquant parisien parvienne à retrouver le chemin des filets. Sept rencontres sans marquer avant la réception de Troyes, puis une huitième après son nouveau match sans but face à la formation auboise.

Aligné à la pointe de l’attaque par Luis Enrique, Ferran Torres espérait profiter de cette affiche pour retrouver de la confiance. Face à un adversaire considéré comme plus abordable, l’occasion semblait idéale pour relancer la machine. Mais le déclic attendu n’est pas venu.

Les supporters de l’OM se moquent de la disette parisienne

Forcément, cette longue période sans but n’a pas échappé aux supporters marseillais. Sur les réseaux sociaux, certains se plaisent à rappeler que la dernière réalisation de Ferran Torres remonte précisément à son passage au Vélodrome.

La rivalité entre les deux clubs donne évidemment une saveur particulière à cette statistique. D’autant que l’Espagnol avait contribué à faire douter le public marseillais lors de cette rencontre tendue remportée par l’OM.

Aujourd’hui, le retournement de situation amuse les Phocéens : depuis ce fameux but, l’attaquant parisien n’a plus réussi à faire trembler les filets. De là à affirmer que l’OM a totalement brisé Ferran Torres, il y a évidemment un pas. Mais les supporters marseillais ne se privent pas de jouer avec cette drôle de coïncidence.