Hôte du PSG lors de la 11e journée de Ligue 1 (samedi, 17h15), l’OGC Nice doit faire face à une polémique envahissante.

Le choc entre l’OGC Nice et le PSG est déjà marqué par une polémique inattendue. Selon Nice-Matin, l’association de défense des animaux PETA a demandé au club azuréen de mettre fin aux apparitions de Méfi, son célèbre aigle royal, lors des avant-matchs à l’Allianz Riviera.

PETA veut mettre Méfi à la retraite

Depuis 2013, le rapace est devenu l’un des symboles des rencontres niçoises. Son envol au-dessus de la pelouse constitue un rituel apprécié par de nombreux supporters et participe à l’identité du club. Mais cette tradition est désormais dans le viseur de PETA.

L’association estime que l’environnement d’un stade de football n’est pas adapté aux besoins d’un animal sauvage. Entre les chants des supporters, les nuisances sonores, les lumières et l’agitation générale, Méfi pourrait être exposé à des situations particulièrement stressantes.

PETA évoque notamment des risques de désorientation, de panique et de stress pour l’aigle royal. L’association souhaite donc que l’OGC Nice cesse de le faire voler lors des rencontres et lui permette de rejoindre un sanctuaire répondant à ses besoins.

PETA propose une mascotte fictive pour remplacer l’aigle

Pour accompagner sa demande, l’organisation de défense des animaux suggère une alternative au club niçois : remplacer Méfi par une mascotte fictive.

Selon PETA, l’OGC Nice dispose déjà d’une identité suffisamment forte pour ne pas avoir besoin d’un animal vivant afin de représenter ses couleurs. Une proposition qui remet directement en question une tradition installée depuis plus d’une décennie sur la Côte d’Azur.

Cette initiative intervient à quelques jours de la réception du PSG (samedi, 17h15), une affiche particulièrement attendue par les supporters niçois. La polémique pourrait donc prendre une nouvelle ampleur autour de l’Allianz Riviera.

L’OGC Nice répond fermement à PETA

Face aux critiques, le club azuréen n’a visiblement aucune intention de renoncer à son aigle emblématique. Dans sa réponse à PETA, l’OGC Nice a réaffirmé son attachement à la présence de Méfi dans son enceinte. Le Gym assure que son rapace bénéficie d’un accompagnement professionnel, de conditions de vie adaptées et d’une attention constante portée à son bien-être. Le club insiste également sur la présence d’un fauconnier professionnel, particulièrement attaché à son animal.

Pour la direction niçoise, cette tradition profondément ancrée dans l’histoire et l’identité du club est parfaitement compatible avec le respect de l’animal. L’OGC Nice souhaite même aller plus loin en développant des actions pédagogiques autour de Méfi, afin de sensibiliser le public à la protection des rapaces. Le message envoyé à PETA est donc clair : le club ne compte pas abandonner son aigle royal. À quelques jours du choc contre le PSG, cette polémique offre déjà un sujet de discussion supplémentaire autour de l’Allianz Riviera.