Maxime Dupé de nouveau titulaire dans les buts du FC Nantes devant Patrik Carlgren, la donne pourrait-elle s’inverser pour la suite de la saison ?

La concurrence entre Maxime Dupé et Patrick Carlgren pourrait-elle connaître un nouvel épisode au FC Nantes ? En début de saison, c’est le portier français qui avait débuté dans la peau du titulaire. Mais au fil des rencontres, la hiérarchie a évolué et le portier suédois a progressivement pris sa place dans les buts nantais.

Les supporters du FC Nantes ont choisi leur camp

Un changement qui semblait installer Carlgren comme le choix privilégié du staff du FC Nantes. Pourtant, Maxime Dupé a récemment retrouvé du temps de jeu à l’occasion de la Coupe de France. Titulaire face au Stade Castelbourgeois, il a participé au large succès des Canaris (9-1).

Cette titularisation a forcément relancé les interrogations autour de la concurrence entre les deux gardiens. Faut-il y voir un simple choix ponctuel ou le début d’un nouveau changement dans la hiérarchie ? Pour prendre la température auprès des supporters, But! a lancé un sondage avec une question sans ambiguïté : « Maxime Dupé doit-il redevenir titulaire ? »

Les résultats sont particulièrement nets :

Oui : 14 %

Non : 86 %

Carlgren conserve une longueur d’avance ?

Le verdict est sans appel : une très large majorité des participants ne souhaite pas voir Maxime Dupé récupérer sa place de numéro un. Avec 86 % de réponses négatives, le gardien français ne semble donc pas bénéficier d’un soutien massif des votants pour retrouver le poste de titulaire. Seulement 14 % des participants se montrent favorables à cette éventualité. Un résultat qui témoigne d’une préférence très marquée pour le maintien de la hiérarchie actuelle, même si ce sondage ne constitue évidemment pas une consultation officielle de l’ensemble des supporters du FC Nantes.

Après avoir récupéré la place de titulaire, Carlgren semble donc conserver une certaine légitimité aux yeux des supporters. Le portier suédois a profité du changement de hiérarchie intervenu en cours de saison pour s’installer dans les buts du FC Nantes. La titularisation de Dupé en Coupe de France n’a toutefois pas nécessairement vocation à remettre en question cette situation. Les rencontres de coupe permettent aussi de faire tourner l’effectif et d’offrir du temps de jeu aux joueurs moins utilisés en championnat. Reste que la concurrence entre les deux gardiens demeure un sujet à suivre pour la suite de la saison.