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FC Nantes : le onze des Canaris contre le Stade Castelbourgeois est tombé 

Par Bastien Aubert1 min de lecture

Grégory Poirier a divulgué le onze du FC Nantes pour affronter le Stade Castelbourgeois lors du 7e tour de la Coupe de France à Vitré (14h).

Le FC Nantes connaît son équipe de départ pour son rendez-vous du 7e tour de la Coupe de France. À quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre face au Stade Castelbourgeois, programmée à Vitré à 14h, Grégory Poirier a dévoilé les onze joueurs retenus pour débuter.

Joujou enfin titulaire au FC Nantes

Pour cette rencontre de Coupe, le technicien du FC Nantes a choisi de faire confiance à une équipe articulée autour de Dupé dans les buts. La défense sera composée de Centonze, Amian, Guilbert et Perrin. Au milieu de terrain, Younoussa, Leroux, Joujou et Sissoko auront la responsabilité de faire le lien entre les lignes et d’alimenter le secteur offensif. Enfin, Cafaro et Corredor formeront le duo chargé de faire trembler les filets adverses.

Le onze du FC Nantes : Dupé – Centonze, Amian, Guilbert, Perrin – Younoussa, Leroux, Joujou, Sissoko – Cafaro, Corredor.

Les Canaris devront désormais confirmer sur le terrain pour éviter le piège de ce 7e tour et poursuivre leur aventure en Coupe de France.

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