FC Nantes : enfin des bonnes nouvelles à la pelle pour Poirier !

La victoire du FC Nantes samedi dernier à Pau laisse présager de l’espoir pour la suite de la saison.

Le FC Nantes respire enfin ! Après une période délicate, les Canaris ont signé un précieux succès sur la pelouse de Pau (0-2), samedi dernier, lors de la 12e journée de Ligue 2.

Leroux, Pierret, Corredor : trois retours qui changent tout au FC Nantes

Une victoire qui fait du bien au classement, mais aussi au moral d’un groupe qui avait besoin de retrouver de la confiance. Et au-delà des trois points, plusieurs signaux positifs ont été relevés après la rencontre. De quoi donner quelques raisons d’espérer à Grégory Poirier. Sur X, Emmanuel Merceron n’a pas caché sa satisfaction après cette victoire nantaise. L’observateur du FC Nantes a notamment mis en avant plusieurs joueurs qui semblent retrouver leur meilleur niveau : « Victoire inattendue du FC Nantes ! Le FC Nantes assez au-dessus de Pau ce soir. Même si on a reculé pendant une petite demi-heure, solidité retrouvée, Leroux retrouvé, Pierret retrouvé, Corredor retrouvé… »

Un constat particulièrement encourageant pour Grégory Poirier. Balthazar Pierret a notamment pesé dans l’entrejeu, avec une récupération importante à l’origine de l’action du deuxième but. Killian Corredor a, lui, ouvert le score sur penalty avant de délivrer la passe décisive pour Louis Leroux, auteur du 2-0 à la 51e minute. Le cas de Leroux est également intéressant. Entré dès la 19e minute à la suite de la blessure de Thomas Robinet, le milieu nantais a su saisir sa chance en trouvant le chemin des filets. Une réponse précieuse pour un joueur qui avait besoin de retrouver de la visibilité.

Une solidité retrouvée, mais encore quelques alertes

Autre motif de satisfaction : la capacité des Canaris à tenir leur avantage. Après avoir ouvert le score, les Nantais ont conservé leur avance et ont même doublé la mise au retour des vestiaires. Un scénario bienvenu pour une équipe qui avait besoin de retrouver de la maîtrise dans les moments importants.

Tout n’a toutefois pas été parfait. Emmanuel Merceron a lui-même rappelé qu’une période de recul avait permis à Pau de reprendre espoir. Il a également évoqué une situation litigieuse dans la surface nantaise : « Après attention, il y a pénalty pour Pau à 0-1, mais ça fait du bien de gagner. »

L’arbitre n’a finalement pas accordé ce penalty réclamé par les Palois en fin de première période. Ce détail rappelle que Nantes a aussi bénéficié d’un scénario favorable. Mais les Canaris ont ensuite su faire le nécessaire pour conserver leur avantage, malgré une fin de rencontre tendue et l’expulsion de chaque côté.

Poirier peut-il enfin lancer une dynamique ?

Cette victoire ne règle évidemment pas tous les problèmes du FC Nantes. Elle apporte néanmoins des éléments concrets sur lesquels Grégory Poirier peut s’appuyer : un Pierret plus influent, un Leroux décisif, un Corredor impliqué sur les deux buts et une défense qui a réussi à préserver sa cage inviolée.

Surtout, les Canaris ont fait tomber une équipe paloise qui restait sur cinq victoires consécutives. Un résultat qui donne davantage de crédit à leur prestation et permet au groupe de retrouver un peu de sérénité. Le plus dur commence maintenant au FC Nantes : confirmer. Car une victoire isolée ne suffira pas à effacer les difficultés des dernières semaines.