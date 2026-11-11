FC Nantes : Naples relance un dossier à 16 M€ malgré le coup d’arrêt

Déjà recalé par le FC Nantes lors du dernier mercato estival, le Napoli n’aurait pas abandonné la piste menant au jeune défenseur des Canaris. Le club italien garde un œil sur sa situation malgré son faible temps de jeu et sa sérieuse blessure au ménisque.

Le Napoli garde Tati dans ses petits papiers

Tylel Tati reste suivi de près en Italie. D’après les informations publiées mardi par Gianluca Di Marzio, journaliste de Sky Sports, le Napoli aurait toujours le défenseur central de 18 ans dans son viseur. Le dauphin de l’Inter en Serie A la saison dernière cherche à renforcer son secteur défensif avec de jeunes éléments prometteurs.

Le solide gaucher du FC Nantes (1,92 m) figure ainsi parmi les deux espoirs du football français surveillés par le club campanien, avec Patrick Zabi. Âgé de 20 ans, le défenseur du Paris FC apparaît lui aussi sur les tablettes napolitaines. Le suivi persistant de Naples concernant Tati est également relayé par Tribune Nantaise.

Une première offre de 16 M€ déjà refusée

On vous en parlait dès la fin du mois d’août : Naples s’était déjà positionné sur Tylel Tati, également suivi par le City Group. Le Napoli avait transmis une première proposition de 16 millions d’euros au FC Nantes durant le mercato estival.

Une offre immédiatement repoussée par la famille Kita, qui avait placé la barre beaucoup plus haut pour son défenseur. Quelques mois auparavant, la direction nantaise avait aussi décliné une approche de Chelsea avoisinant pourtant les 30 M€. À ce moment-là, le pur produit de la formation canarie sortait d’une saison prometteuse en Ligue 1 et attirait plusieurs cadors européens.

Une situation sportive devenue plus délicate

Depuis, la trajectoire de Tati a connu un sérieux coup d’arrêt. Le défenseur n’a été utilisé qu’à deux reprises depuis le début de la saison, avec deux titularisations lors des deux premières journées, face au Red Star puis à Laval. Il a ensuite été victime d’une sérieuse blessure au ménisque avec l’équipe de France U19 au début du mois d’octobre.

Cette période délicate a logiquement pesé sur sa cote. Le site spécialisé Transfermarkt estime désormais sa valeur marchande à 15 M€, soit deux fois moins que l’approche évoquée de Chelsea. Le regain d’intérêt du Napoli montre toutefois que son potentiel n’a pas été oublié. Reste à savoir si ce suivi débouchera sur une nouvelle offensive concrète lors des prochains mois, alors que le FC Nantes avait fermé la porte à deux reprises.