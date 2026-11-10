FC Nantes : nouveau verdict pour l’avenir de Poirier !

La victoire du FC Nantes à Pau (0-2) semble avoir renforcé la position de Grégory Poirier.

Après quatre matchs consécutifs sans victoire face à Reims (0-0), Dunkerque (2-3), l’AS Saint-Étienne (1-0) et Clermont (1-1), Grégory Poirier commençait à voir sa position se fragiliser sur le banc du FC Nantes. Mais le technicien nantais s’est offert un précieux bol d’air samedi dernier grâce à la victoire des Canaris sur la pelouse du Pau FC (0-2), à l’occasion de la 12e journée de Ligue 2. Un succès particulièrement important pour les Jaune et Vert, qui restaient sur une série inquiétante et avaient besoin de retrouver de la confiance dans la course au maintien. En renouant enfin avec la victoire, les Nantais ont également permis à leur entraîneur de retrouver un peu de crédit auprès des supporters.

Près de 80 % des supporters nantais voient Poirier passer l’hiver à Nantes !

C’est en tout cas ce qui ressort du sondage réalisé sur le compte X de But! FC Nantes après la victoire face à Pau. À la question « Pensez-vous que Grégory Poirier passera l’hiver au FC Nantes après la victoire contre Pau ? », 78,6 % des votants ont répondu « oui », contre seulement 21,4 % de « non ». Un résultat particulièrement favorable à l’entraîneur des Canaris, puisque près de quatre participants sur cinq estiment désormais qu’il sera toujours sur le banc nantais après le mercato hivernal. Si ce sondage ne reflète pas nécessairement l’opinion de l’ensemble des supporters, il témoigne néanmoins d’un certain regain de confiance autour de Grégory Poirier après ce succès à l’extérieur.

Reste désormais à confirmer cette embellie dans les prochaines semaines. Car si cette victoire contre Pau a permis au FC Nantes de stopper sa mauvaise série, elle ne suffit pas à effacer les difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Grégory Poirier devra notamment parvenir à installer une dynamique positive et à faire preuve de régularité pour éloigner durablement les Canaris de la zone rouge. La trêve internationale de novembre pourrait ainsi permettre au technicien nantais de travailler plus sereinement avec son groupe avant la reprise du championnat. Une chose est sûre : après avoir vu son avenir s’assombrir ces dernières semaines, l’entraîneur du FC Nantes semble avoir regagné une partie de la confiance des supporters.